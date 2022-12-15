- 29 января
- 01:15 Эредивизие. АЗ и «Утрехт» сыграли со счетом 5:5. В матче 2 хет-трика 2
- 15 декабря 2022
- 11:46 Тренер «Утрехта» ушел в отставку после драки с футболистом 1
- 18 марта 2022
- 10:24 Альмквист перешел из «Ростова» в «Утрехт» до конца сезона 1
- 1 сентября 2021
- 12:46 Фото Керк – игрок «Локомотива» 5
- 09:21 Видео «Локомотив» анонсировал трансфер Керка роликом из фильма «Стартрек» 3
- 31 августа 2021
- 16:09 Форвард «Утрехта» Керк близок к переходу в «Локомотив». Он проходит медосмотр 12
- 28 июля 2021
- 20:53 Товарищеские матчи. «Байер» с Луневым крупно проиграл «Утрехту», «Бавария» уступила «Боруссии» М 8
- 4 июля 2020
- 10:00 Снейдер может возобновить карьеру в 36 лет 4
- 11 июня 2020
- 09:32 16-летний вратарь «Утрехта» перешел в «Манчестер Сити»
- 29 апреля 2020
- 15:01 Лидеры второй лиги Голландии оспорят досрочное завершение сезона через суд 3
- 24 апреля 2020
- 21:50 «Утрехт» пожалуется в УЕФА и суд из-за досрочного завершения сезона Эредивизие
- 6 октября 2019
- 00:23 Видео Слуцкий: «Я не люблю водку. Не очень типично для русского» 19
- 29 мая 2019
- 07:23 Слуцкий – после поражения в матче за ЛЕ: «Когда у команды недостаточно свежести, трудно доминировать на поле» 7
- 28 мая 2019
- 23:33 Эредивизие. «Витесс» проиграл «Утрехту» и упустил путевку в Лигу Европы 13
- 24 мая 2019
- 23:38 Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче плей-офф за место в ЛЕ 8
- 21 мая 2019
- 23:40 Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого победил «Гронинген» и вышел в финал 8
- 24 февраля 2019
- 01:53 Видео Тренер «Утрехта» Адвокат выбежал на поле, чтобы убрать лишний мяч
- 11 февраля 2019
- 22:38 Адвокат – о Кокорине: «Променять талант на ерунду – это так по-русски» 12
- 21:42 Адвокат: «Аршавин – это Месси. Кокорин – Роналду» 15
- 8 февраля 2019
- 18:40 Адвокат отказался возглавить «Фейеноорд» 3
- 10 ноября 2018
- 23:35 Эредивизие. «Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» и поднялся на пятую строчку 5
- 9 ноября 2018
- 23:26 Слуцкий назвал лучшего тренера в истории «Зенита» 26
- 12 сентября 2018
- 23:59 Официально: Адвокат возглавит «Утрехт»
- 7 сентября 2018
- 17:05 Адвокат может возглавить «Утрехт»