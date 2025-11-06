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  • «Утрехт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

«Утрехт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

6 ноября 2025, 19:35
Утрехт
06.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 1
Завершен
Порту
48' М. Родригес
66' Б. Сайнс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
24
Ник Виргевер
(К) ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
27
Алонзо Энгванда
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
3
Matisse Didden
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Утрехт
1
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
10
Йоан Катлин
ЛВ
15
Адриан Блэйк
ЛВ
70
Джан Боздоган
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Порту
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
11
Ángel Alarcón
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
86
Родригу Мора
АП
7
Виллиам Гомес
ЛФ
9
Саму Омородион
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Баркас
2
Джон Маркин
34
Эль-Каруани
24
Виргевер
2
Хореманс
8
Захиэль
20
де Вит
27
Энгванда
22
Родригес
3
9
Мин
4-2-1-2-1
99
Кошта
52
Фернандеш
5
Беднарек
21
12
Сануси
46
Эустакиу
13
Росарио
10
Вейга
17
Сайнс
11
Пепе
21
Гюль
9
Мин
1
1
9
Мин
22
Родригес
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
22
Родригес
8
Захиэль
34
ван ден Берг
34
ван ден Берг
8
Захиэль
2
Джон Маркин
10
Катлин
10
Катлин
2
Джон Маркин
20
де Вит
22
Аллер
22
Аллер
20
де Вит
52
Фернандеш
20
Кошта
20
Кошта
52
Фернандеш
46
Эустакиу
8
Фрохольдт
8
Фрохольдт
46
Эустакиу
11
Пепе
7
Гомес
7
Гомес
11
Пепе
21
Гюль
9
Омородион
9
Омородион
21
Гюль
Остались в запасе
Утрехт
Порту
33
Kevin Gadellaa
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
70
Джан Боздоган
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
11
Ángel Alarcón
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
86
Родригу Мора
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
33
Kevin Gadellaa
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
70
Джан Боздоган
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Остались в запасе
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
11
Ángel Alarcón
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
86
Родригу Мора
АП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Утрехт - Порту
3
1
5
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
7
Нарушения
16
12
Офсайды
0
1
Количество передач
213
629
Сейвы
7
2
Точность передач %
68
87
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.59
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Утрехт» против «Порту», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Утрехт»«Порту»

«Утрехт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Порту Утрехт
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