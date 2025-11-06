06.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Утрехт
Утрехт
4-1-2-1-2
1
Баркас
2
Джон Маркин
34
Эль-Каруани
24
Виргевер
2
Хореманс
8
Захиэль
20
де Вит
27
Энгванда
22
Родригес
3
9
Мин
4-2-1-2-1
99
Кошта
52
Фернандеш
5
Беднарек
21
12
Сануси
46
Эустакиу
13
Росарио
10
Вейга
17
Сайнс
11
Пепе
21
Гюль
9
Мин
1
1
9
Мин
22
Родригес
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
22
Родригес
8
Захиэль
34
ван ден Берг
34
ван ден Берг
8
Захиэль
2
Джон Маркин
10
Катлин
10
Катлин
2
Джон Маркин
20
де Вит
22
Аллер
22
Аллер
20
де Вит
52
Фернандеш
20
Кошта
20
Кошта
52
Фернандеш
46
Эустакиу
8
Фрохольдт
8
Фрохольдт
46
Эустакиу
11
Пепе
7
Гомес
7
Гомес
11
Пепе
21
Гюль
9
Омородион
9
Омородион
21
Гюль
Остались в запасе
Утрехт
Порту
33
Kevin Gadellaa
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
70
Джан Боздоган
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
11
Ángel Alarcón
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
86
Родригу Мора
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
33
Kevin Gadellaa
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
70
Джан Боздоган
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Остались в запасе
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
11
Ángel Alarcón
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
86
Родригу Мора
АП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Утрехт - Порту
3
1
5
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
7
Нарушения
16
12
Офсайды
0
1
Количество передач
213
629
Сейвы
7
2
Точность передач %
68
87
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.59
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Утрехт» против «Порту», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Утрехт» – «Порту»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»