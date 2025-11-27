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  • «Бетис» – «Утрехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

«Бетис» – «Утрехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

27 ноября 2025, 21:50
Бетис
27.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
2 : 1
Завершен
Утрехт
42' К. Эрнандес 50' Э. Абде
55' М. Родригес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
22
Иско
(К) АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Утрехт
1
Michael Brouwer
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К) ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
20
Дани де Вит
ЦП
27
Алонзо Энгванда
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Бетис
13
Адриан
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
15
Пабло Гарсия
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Утрехт
33
Kevin Gadellaa
ВР
31
Mees Eppink
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
8
Дживай Захиэль
ОП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
3
Matisse Didden
ЦФ
4-2-3-1
1
Вальес
13
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
12
Ортис
5
Альтимира
4
Амрабат
10
Эз Абде
22
Иско
7
Антони
9
Эрнандес
4-3-2-1
1
2
Хореманс
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
34
Эль-Каруани
20
де Вит
27
Энгванда
70
Боздоган
22
Родригес
10
Катлин
22
Аллер
22
Иско
18
Деосса
18
Деосса
22
Иско
4
Амрабат
8
Форнальс
8
Форнальс
4
Амрабат
10
Эз Абде
15
Гарсия
15
Гарсия
10
Эз Абде
9
Эрнандес
6
Авила
6
Авила
9
Эрнандес
34
Эль-Каруани
2
Джон Маркин
2
Джон Маркин
34
Эль-Каруани
70
Боздоган
8
Захиэль
8
Захиэль
70
Боздоган
10
Катлин
15
Блэйк
15
Блэйк
10
Катлин
22
Аллер
9
Мин
9
Мин
22
Аллер
3
ван дер Хоорн
3
3
3
ван дер Хоорн
Остались в запасе
Бетис
Утрехт
13
Адриан
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
33
Kevin Gadellaa
ВР
31
Mees Eppink
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
33
Kevin Gadellaa
ВР
31
Mees Eppink
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Бетис - Утрехт
1
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
11
Офсайды
1
2
Количество передач
605
320
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Утрехта», 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Утрехт»

«Бетис» – «Утрехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Утрехт Бетис
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