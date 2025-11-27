27.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-2-3-1
1
Вальес
13
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
12
Ортис
5
Альтимира
4
Амрабат
10
Эз Абде
22
Иско
7
Антони
9
Эрнандес
4-3-2-1
1
2
Хореманс
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
34
Эль-Каруани
20
де Вит
27
Энгванда
70
Боздоган
22
Родригес
10
Катлин
22
Аллер
22
Иско
18
Деосса
18
Деосса
22
Иско
4
Амрабат
8
Форнальс
8
Форнальс
4
Амрабат
10
Эз Абде
15
Гарсия
15
Гарсия
10
Эз Абде
9
Эрнандес
6
Авила
6
Авила
9
Эрнандес
34
Эль-Каруани
2
Джон Маркин
2
Джон Маркин
34
Эль-Каруани
70
Боздоган
8
Захиэль
8
Захиэль
70
Боздоган
10
Катлин
15
Блэйк
15
Блэйк
10
Катлин
22
Аллер
9
Мин
9
Мин
22
Аллер
3
ван дер Хоорн
3
3
3
ван дер Хоорн
Остались в запасе
Бетис
Утрехт
13
Адриан
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
33
Kevin Gadellaa
ВР
31
Mees Eppink
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
33
Kevin Gadellaa
ВР
31
Mees Eppink
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Бетис - Утрехт
1
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
11
Офсайды
1
2
Количество передач
605
320
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-0.19
-0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Утрехта», 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Утрехт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»