Матч 2-го тура нидерландской Эредивизи между «Утрехтом» и «АЗ Алкмар» пройдет 15 августа в Утрехте на стадионе «Гальгенвард». Хозяева начали сезон с поражения от «Гронингена» (1-2), но имеют впечатляющую домашнюю статистику – шесть побед подряд в последних матчах на своем поле. Гости, напротив, уверенно стартовали, разгромив «Ден Хааг» (2-0), однако в Суперкубке уступили ПСВ (0-4). В очных встречах «Утрехт» традиционно силен – он не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «АЗ». Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые продолжат свою домашнюю победную серию, или гости, которые попытаются навязать борьбу и прервать неудачную серию в Утрехте?

Кто победит в матче

В пользу «Утрехта» говорит их феноменальная домашняя форма и успешная история встреч с «АЗ Алкмар». Хозяева выиграли шесть последних матчей на своем поле в Эредивизи, а в очных встречах с «АЗ» не проигрывают в семи из девяти последних игр и забивают в 13 из 15 таких матчей. В среднем за последние пять игр «Утрехт» забивает 0,80 гола и пропускает столько же, что говорит о сбалансированной игре. Однако в первом туре команда уступила «Гронингену» (1-2), что может быть случайностью, учитывая их мощь дома. Поддержка трибун на «Гальгенварде» станет дополнительным козырем для хозяев, которые традиционно сильны при своих болельщиках.

«АЗ Алкмар» подходит к матчу с хорошей формой – команда выиграла три последних матча, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола и пропускает 0,80. В первом туре «АЗ» уверенно обыграл «Ден Хааг» (2-0), а в атаке стабилен – забивает в четырех последних матчах. Однако в гостевых встречах с «Утрехтом» у «АЗ» не все гладко: они не проигрывают лишь в пяти из семи последних матчей, а в последнем визите на «Гальгенвард» уступили (0-2). Кроме того, поражение в Суперкубке от ПСВ (0-4) может сказаться на психологическом состоянии команды.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Утрехт» имеет преимущество за счет домашней поддержки и исторической статистики, тогда как «АЗ» силен в атаке и находится в хорошей форме. Однако проблемы гостей в выездных матчах против этого соперника и уверенная игра хозяев на своем поле склоняют чашу весов в пользу «Утрехта». Ожидается, что хозяева как минимум не проиграют, а победа выглядит вполне реальной.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Утрехт» имеет преимущество – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «АЗ Алкмар» и забивает в 13 из 15 таких встреч. На домашнем стадионе «Утрехт» также уверенно играет против этого соперника: в последнем матче на «Гальгенварде» он одержал победу со счетом 2-0. Текущая форма «Утрехта» дома впечатляет (шесть побед подряд), тогда как «АЗ» в гостях не всегда стабилен. Учитывая историю и домашнюю мощь, «Утрехт» выглядит фаворитом в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Утрехта». Хозяева имеют впечатляющую домашнюю серию (шесть побед подряд), уверенную статистику в очных встречах с «АЗ» и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, несмотря на хорошую форму, уступают в гостевых матчах против этого соперника и имеют психологический груз после разгрома в Суперкубке. Ожидаем, что «Утрехт» продолжит свою домашнюю победную серию и возьмет три очка. Ставка: победа «Утрехта» с коэффициентом 2,80.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Эредивизи между «Утрехтом» и «АЗ Алкмар» состоится 15 августа 2026 года в Утрехте на стадионе «Гальгенвард» и начнется в 19-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.