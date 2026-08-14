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«Утрехт» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027

14 августа 2026 9:29
Утрехт - АЗ Алкмаар
15 авг. 2026, суббота 19:45 | Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.80
Победа «Утрехта»
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Матч 2-го тура нидерландской Эредивизи между «Утрехтом» и «АЗ Алкмар» пройдет 15 августа в Утрехте на стадионе «Гальгенвард». Хозяева начали сезон с поражения от «Гронингена» (1-2), но имеют впечатляющую домашнюю статистику – шесть побед подряд в последних матчах на своем поле. Гости, напротив, уверенно стартовали, разгромив «Ден Хааг» (2-0), однако в Суперкубке уступили ПСВ (0-4). В очных встречах «Утрехт» традиционно силен – он не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «АЗ». Кто же сумеет взять верх – хозяева, которые продолжат свою домашнюю победную серию, или гости, которые попытаются навязать борьбу и прервать неудачную серию в Утрехте?

Кто победит в матче

В пользу «Утрехта» говорит их феноменальная домашняя форма и успешная история встреч с «АЗ Алкмар». Хозяева выиграли шесть последних матчей на своем поле в Эредивизи, а в очных встречах с «АЗ» не проигрывают в семи из девяти последних игр и забивают в 13 из 15 таких матчей. В среднем за последние пять игр «Утрехт» забивает 0,80 гола и пропускает столько же, что говорит о сбалансированной игре. Однако в первом туре команда уступила «Гронингену» (1-2), что может быть случайностью, учитывая их мощь дома. Поддержка трибун на «Гальгенварде» станет дополнительным козырем для хозяев, которые традиционно сильны при своих болельщиках.

«АЗ Алкмар» подходит к матчу с хорошей формой – команда выиграла три последних матча, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола и пропускает 0,80. В первом туре «АЗ» уверенно обыграл «Ден Хааг» (2-0), а в атаке стабилен – забивает в четырех последних матчах. Однако в гостевых встречах с «Утрехтом» у «АЗ» не все гладко: они не проигрывают лишь в пяти из семи последних матчей, а в последнем визите на «Гальгенвард» уступили (0-2). Кроме того, поражение в Суперкубке от ПСВ (0-4) может сказаться на психологическом состоянии команды.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Утрехт» имеет преимущество за счет домашней поддержки и исторической статистики, тогда как «АЗ» силен в атаке и находится в хорошей форме. Однако проблемы гостей в выездных матчах против этого соперника и уверенная игра хозяев на своем поле склоняют чашу весов в пользу «Утрехта». Ожидается, что хозяева как минимум не проиграют, а победа выглядит вполне реальной.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Утрехт» имеет преимущество – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «АЗ Алкмар» и забивает в 13 из 15 таких встреч. На домашнем стадионе «Утрехт» также уверенно играет против этого соперника: в последнем матче на «Гальгенварде» он одержал победу со счетом 2-0. Текущая форма «Утрехта» дома впечатляет (шесть побед подряд), тогда как «АЗ» в гостях не всегда стабилен. Учитывая историю и домашнюю мощь, «Утрехт» выглядит фаворитом в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 13 (35%)
Ничьих - 10 (27%)
Побед - 14 (38%)
58
Забитых мячей
68
1.57
В среднем за матч
1.84
6:2
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
6 : 2
08.03.2015
АЗ Алкмаар
Самая крупная ничья
Голландия. Эредивизие, 19 тур
АЗ Алкмаар
5 : 5
28.01.2023
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Утрехт
1 : 4
15.08.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Утрехт
2 : 0
01.03.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
26.10.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Утрехт
0 : 0
18.01.2025
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
29.09.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
19.05.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Утрехт
1 : 1
03.12.2023
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 19 тур
АЗ Алкмаар
5 : 5
28.01.2023
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
1 : 2
09.10.2022
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Утрехт
2 : 2
11.05.2022
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 9 тур
АЗ Алкмаар
5 : 1
17.10.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 19 тур
АЗ Алкмаар
0 : 1
27.01.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
2 : 2
27.12.2020
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 33 тур
АЗ Алкмаар
0 : 0
03.05.2020
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Утрехт
0 : 3
23.11.2019
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 18 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
19.01.2019
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
2 : 1
20.10.2018
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Утрехт
1 : 1
19.01.2018
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 9 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
22.10.2017
Утрехт
Голландия. Эредивизие, Финал
Утрехт
3 : 0
28.05.2017
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, Финал
АЗ Алкмаар
3 : 0
25.05.2017
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
2 : 3
14.05.2017
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
1 : 2
21.08.2016
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
1 : 3
08.05.2016
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 17 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
19.12.2015
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
6 : 2
08.03.2015
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 17 тур
АЗ Алкмаар
0 : 3
20.12.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 24 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
15.02.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Утрехт
2 : 0
25.08.2013
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 30 тур
АЗ Алкмаар
6 : 0
14.04.2013
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Утрехт
2 : 1
02.12.2012
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
3 : 0
19.02.2012
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 14 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
25.11.2011
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
5 : 1
15.05.2011
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
25.09.2010
Утрехт
Чемпионат Голландии, 30 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
03.04.2010
Утрехт
Чемпионат Голландии, 8 тур
Утрехт
1 : 0
26.09.2009
АЗ Алкмаар
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
53
Ferdinand Pohl
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
20
Дани де Вит
(К) ЦП
11
Ángel Alarcón
ЦП
6
Guus Offerhaus
ЦП
9
A. Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АЗ Алкмаар
28
Jari De Busser
ВР
5
Матео Чавес
ЛАЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
(К) ОП
4
Льюис Схаутен
ЦП
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
11
Ро-Занжело Даал
ЛФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Утрехт
1
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
21
Neville Nwankwo
ЦЗ
32
Per Kloosterboer
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
8
Йорис ван Овереем
ОП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
3
Matisse Didden
ЦФ
47
Emmanuel Owen
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
31
R. Ichihara
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
75
Hessel de Wit
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
17
Sem van Duijn
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
18
Bendegúz Kovács
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Баркас
2
Хореманс
44
Эрдхуйзен
53
92
Загре
23
Вестерлунд
20
де Вит
11
6
10
Катлин
9
2-2-3-1-2
28
22
Дейкстра
3
Гос
6
Коопмейнерс
5
Чавес
4
Схаутен
21
10
Смит
7
Патати
9
Мердинк
11
Даал
20
де Вит
30
Паредес
30
Паредес
20
де Вит
10
Катлин
34
ван ден Берг
34
ван ден Берг
10
Катлин
53
15
Блэйк
15
Блэйк
53
44
Эрдхуйзен
3
3
44
Эрдхуйзен
10
Смит
31
31
10
Смит
6
Коопмейнерс
2
Майкума
2
Майкума
6
Коопмейнерс
7
Патати
14
Стенгс
14
Стенгс
7
Патати
11
Даал
24
24
11
Даал
Остались в запасе
Утрехт
АЗ Алкмаар
1
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
21
Neville Nwankwo
ЦЗ
32
Per Kloosterboer
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
47
Emmanuel Owen
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
75
Hessel de Wit
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
17
Sem van Duijn
ЦФ
18
Bendegúz Kovács
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
1
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
21
Neville Nwankwo
ЦЗ
32
Per Kloosterboer
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
47
Emmanuel Owen
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
75
Hessel de Wit
ЦП
33
Matej Sin
ЦП
17
Sem van Duijn
ЦФ
18
Bendegúz Kovács
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Мартен Мартенс
Утрехт
Точно не сыграют
Oualid Agougil
ЦЗ
Алонзо Энгванда
ОП
Виктор Йенсен
ЦП
Милиано Джонатанс
ПВ
Ноа Огайо
ЦФ
АЗ Алкмаар
Точно не сыграют
Йорди Класи
ЦП
Jizz Hornkamp
ЦФ
Денсо Касиус
ПЗ
Andrea Natali
ЦЗ
Трой Пэррот
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Утрехта». Хозяева имеют впечатляющую домашнюю серию (шесть побед подряд), уверенную статистику в очных встречах с «АЗ» и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, несмотря на хорошую форму, уступают в гостевых матчах против этого соперника и имеют психологический груз после разгрома в Суперкубке. Ожидаем, что «Утрехт» продолжит свою домашнюю победную серию и возьмет три очка. Ставка: победа «Утрехта» с коэффициентом 2,80.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Эредивизи между «Утрехтом» и «АЗ Алкмар» состоится 15 августа 2026 года в Утрехте на стадионе «Гальгенвард» и начнется в 19-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Утрехт» – «АЗ Алкмар»: смотреть онлайн

2.80
Победа «Утрехта»
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Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие АЗ Алкмаар Утрехт
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