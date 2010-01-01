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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Утрехт
Результаты
€ 30,85 млн
Утрехт - результаты матчей
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Галгенваард
Сайт:
http://www.fcutrecht.nl/
Тренер:
Михаэль Зильбербауэр
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Нидерланды. Эредивизие. 2026/2027
Нидерланды. Кубок. 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие. 2025/2026
Лига Европы. 2025/2026
Нидерланды. Кубок. 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие. 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие. 2023/2024
Голландия. Эредивизие. 2022/2023
Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге конференций 2021/2022
Голландия. Эредивизие. 2021/2022
Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге конференций 2020/2021
Голландия. Эредивизие. 2020/2021
Голландия. Эредивизие. 2019/2020
Лига Европы. 2019/2020
Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Голландия. Эредивизие. 2018/2019
Голландия. Эредивизие. 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы 2016/2017
Голландия. Эредивизие. 2016/2017
Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы 2015/2016
Голландия. Эредивизие. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2015
Голландия. Эредивизие. 2014/2015
Голландия. Кубок. 2013/2014
Голландия. Эредивизие. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы 2012/2013
Голландия. Эредивизие. 2012/2013
Голландия. Эредивизие. 2011/2012
Голландия. Эредивизие. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. 2010/2011
Чемпионат Голландии. Плей-офф 2009/2010
Чемпионат Голландии. 2009/2010
01.11 | 16:30
Телстар
4 : 2
Утрехт
24.10 | 17:30
Утрехт
1 : 1
Зволле
18.10 | 21:00
Твенте
1 : 2
Утрехт
11.10 | 13:15
Утрехт
3 : 1
Виллем II
20.09 | 13:15
Фейеноорд
5 : 0
Утрехт
13.09 | 13:15
Экселсиор
1 : 2
Утрехт
08.09 | 15:00
Утрехт
3 : 3
Гоу Эхед Иглс
30.08 | 13:15
Утрехт
1 : 6
ПСВ
22.08 | 19:45
Спарта
3 : 3
Утрехт
15.08 | 19:45
Утрехт
1 : 4
АЗ Алкмаар
09.08 | 15:30
Гронинген
2 : 1
Утрехт
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