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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Утрехт
Состав
€ 30,85 млн
Утрехт - состав команды
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Галгенваард
Сайт:
http://www.fcutrecht.nl/
Тренер:
Михаэль Зильбербауэр
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Баркас Василиос
Вра
32
€ 3 млн
22
Падт Сержио
Вра
36
€ 0.2 млн
33
Kevin Gadellaa
Вра
-
2
Хореманс Сиб
Защ
28
€ 3 млн
92
Загре Артур
Защ
25
€ 2 млн
18
Медич Яков
Защ
28
€ 1.5 млн
23
Вестерлунд Никлас
Защ
27
€ 1.5 млн
5
Панайоту Николас
Защ
26
€ 1 млн
53
Ferdinand Pohl
Защ
-
21
Neville Nwankwo
Защ
-
20
де Вит Дани
Пол
28
€ 3.5 млн
55
Йенсен Виктор
Пол
26
€ 2.5 млн
30
Паредес Кевин
Пол
23
€ 2 млн
34
ван ден Берг Дави
Пол
26
€ 1.2 млн
8
ван Овереем Йорис
Пол
32
€ 1 млн
6
Guus Offerhaus
Пол
-
11
Ángel Alarcón
Пол
-
27
Энгванда Алонзо
Пол
23
-
10
Катлин Йоан
Нап
24
€ 6 млн
15
Блэйк Адриан
Нап
21
€ 2 млн
39
Амрабат Нордин
Нап
39
€ 0.15 млн
17
Sem van Duijn
Нап
-
80
Marius Sivertsen Broholm
Нап
-
3
Matisse Didden
Нап
-
47
Emmanuel Owen
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 7
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