«АЗ Алкмаар» - «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 1.60

26 октября 2025 9:56
АЗ Алкмаар - Утрехт
26 окт. 2025, воскресенье 18:45 | Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «АЗ Алкмаар»
Сделать ставку

26 октября 2025 года в 17:45 состоится поединок 10-го тура чемпионата Нидерландов. АЗ Алкмаар из Алкмара встретится с крепким «Утрехтом».

«АЗ Алкмаар»

В Эредивизи «сырные головы» занимают третье место, уступая лишь «Фейеноорду» и ПСВ, и готовятся к предстоящему матчу против команды, которая в последние годы была для них крепким орешком.

Однако сейчас у АЗ Алкмаар есть все предпосылки к успеху. Шутка ли, но команда из Алкмаара не проигрывает на своем поле в чемпионате Нидерландов более 7 (!) месяцев.

Последние три игры:

  • АЗ Алкмаар – Слован 1:0
  • Аякс – АЗ Алкмаар 0:2
  • АЗ Алкмаар – Телстар 2:1

«Утрехт»

С четырьмя подряд выездными поражениями «Утрехт» не блещет в гостях, но в то же время у них есть положительная история встреч с АЗ Алкмаар в Алкмааре – ни одной неудачи с 2021 года.

В целом, «Утрехт» переживает не лучшие времена. В последних 8 матчах с учетом всех соревнований команда одержала лишь одну викторию. На неделе подопечные Рона Янса уступили «Фрайбургу» в Лиге Европы.

Последние три игры:

  • Фрайбург – АЗ Алкмаар 2:0
  • Утрехт – Волендам 3:1
  • Фейеноорд – Утрехт 3:2

Очные встречи

  • Утрехт – АЗ Алкмаар 0:0
  • АЗ Алкмаар – Утрехт 1:2
  • АЗ Алкмаар – Утрехт 3:3

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар Алкмаар» – «Утрехт»

«АЗ Алкмаар» постепенно возвращается к своей лучшей форме и с нетерпением ждет встречи с соперником, находящимся на спаде. Команде из Алкмаара, скорее всего, придется столкнуться с приличным сопротивлением, но мы считаем, что в конечном итоге АЗ Алкмаар добьется своего.

Прогноз: победа «АЗ Алкмаар», кеф – 1.60. Прогноз на счет – 2:0/2:1.

1.60
Победа «АЗ Алкмаар»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Утрехт АЗ Алкмаар
18+
  • Читайте нас: 