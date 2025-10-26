26 октября 2025 года в 17:45 состоится поединок 10-го тура чемпионата Нидерландов. АЗ Алкмаар из Алкмара встретится с крепким «Утрехтом».
«АЗ Алкмаар»
В Эредивизи «сырные головы» занимают третье место, уступая лишь «Фейеноорду» и ПСВ, и готовятся к предстоящему матчу против команды, которая в последние годы была для них крепким орешком.
Однако сейчас у АЗ Алкмаар есть все предпосылки к успеху. Шутка ли, но команда из Алкмаара не проигрывает на своем поле в чемпионате Нидерландов более 7 (!) месяцев.
Последние три игры:
- АЗ Алкмаар – Слован 1:0
- Аякс – АЗ Алкмаар 0:2
- АЗ Алкмаар – Телстар 2:1
«Утрехт»
С четырьмя подряд выездными поражениями «Утрехт» не блещет в гостях, но в то же время у них есть положительная история встреч с АЗ Алкмаар в Алкмааре – ни одной неудачи с 2021 года.
В целом, «Утрехт» переживает не лучшие времена. В последних 8 матчах с учетом всех соревнований команда одержала лишь одну викторию. На неделе подопечные Рона Янса уступили «Фрайбургу» в Лиге Европы.
Последние три игры:
- Фрайбург – АЗ Алкмаар 2:0
- Утрехт – Волендам 3:1
- Фейеноорд – Утрехт 3:2
Очные встречи
- Утрехт – АЗ Алкмаар 0:0
- АЗ Алкмаар – Утрехт 1:2
- АЗ Алкмаар – Утрехт 3:3
Прогноз на матч «АЗ Алкмаар Алкмаар» – «Утрехт»
«АЗ Алкмаар» постепенно возвращается к своей лучшей форме и с нетерпением ждет встречи с соперником, находящимся на спаде. Команде из Алкмаара, скорее всего, придется столкнуться с приличным сопротивлением, но мы считаем, что в конечном итоге АЗ Алкмаар добьется своего.
Прогноз: победа «АЗ Алкмаар», кеф – 1.60. Прогноз на счет – 2:0/2:1.