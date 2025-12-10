Введите ваш ник на сайте
«Утрехт» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.80

10 декабря 2025 9:25
Утрехт - Ноттингем Форест
11 дек. 2025, четверг 20:45 | Лига Европы, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
победа Ноттингем Фореста
Сделать ставку

11 декабря в Утрехте состоится заключительный матч группового этапа Лиги Европы. Хозяева проваливают еврокампанию: всего 1 очко после пяти туров и шестиматчевая серия без побед. При этом «Утрехт» много атакует и стабильно забивает, но проблемы в обороне не дают команде результата. «Ноттингем Форест» же находится в игре за плей-офф – 8 очков, уверенная победа над «Мальме» и приличный запас качества. Отличный шанс оформить выход уже сейчас.

«Утрехт»

Команда демонстрирует довольно ровные показатели в атаке: 7 голов за последние пять матчей, а лучшим бомбардиром остаeтся Виктор Йенсен – 9 мячей всего за 11 встреч. Однако голы не приводят к победам: в ЛЕ уже 6 матчей без выигрыша и обязательные пропущенные мячи в последних пяти встречах в турнире. Средний показатель – 1.40 пропущенного за игру. В чемпионате Нидерландов трудные ничьи с «Твенте» и «Телстаром» подтверждают, что команде тяжело контролировать ход матчей. Но дома «Утрехт» не сдаeтся: забивает в восьми матчах подряд.

«Ноттингем Форест»

Английская команда идeт в хорошем ритме. В Лиге Европы – три матча без поражений и ноль пропущенных голов. В последних пяти играх команда забила столько же, сколько и «Утрехт» – 7, но при этом допускает меньше ошибок: 5 пропущенных за период. Особенно ярко выделяется победа 3:0 над «Ливерпулем» в АПЛ – важный сигнал о мощи оборонительных действий. Жезус – главный в атаке, 6 голов в сезоне, он стабильно забивает важные мячи. «Форест» в среднем оформляет 1.40 гола за матч и сохраняет нужный баланс между линиями.

Факты о командах

«Утрехт»

  • 1 очко после 5 туров ЛЕ
  • Не может выиграть 6 матчей в ЛЕ
  • В среднем: 1.40 забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах

«Ноттингем Форест»

  • 8 очков после 5 туров ЛЕ
  • 3 матча подряд без пропущенных голов в ЛЕ
  • В среднем: 1.40 забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Победа над «Ливерпулем» 3:0
  • Жезус – 6 голов в 19 матчах

Прогноз на матч «Утрехт» – «Ноттингем Форест»

Хозяева играют смело, но регулярные провалы в обороне заставляют их терять очки. «Ноттингем Форест» смотрится более сбалансированно, а уровень соперников в АПЛ делает команду значительно устойчивее под давлением. Англичане будут действовать прагматично, используя слабые зоны соперника. Учитывая статистику, гол от «Утрехта» вполне возможен, но именно гости выглядят готовыми к победе: крепкая защита, уверенная серия и мотивация закрепить место в зоне выхода.

Прогноз: победа Ноттингем Форест – коэффициент 1.80
Дополнительно: обе забьют – коэффициент 1.95

1.80
победа Ноттингем Фореста
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Ноттингем Форест Утрехт
18+
