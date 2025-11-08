Введите ваш ник на сайте
«Утрехт» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.92

08 ноября 2025 12:06
Утрехт - Аякс
09 нояб. 2025, воскресенье 14:15 | Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Обе команды забьют
Сделать ставку

9 ноября на стадионе «Гальгенвард» состоится центральный матч 12-го тура чемпионата Нидерландов, где «Утрехт» примет «Аякс». Команды находятся в верхней части таблицы, но настроение у них разное: хозяева уверенно держатся в зоне еврокубков, а гости переживают непростую полосу нестабильности.

«Утрехт»

Клуб из одноимeнного города идeт шестым и проводит сильный отрезок сезона. Победа над НЕК (1:0) в прошлом туре укрепила позиции команды в борьбе за Европу. В Лиге Европы «Утрехт» также выступает достойно, сыграв вничью с «Порту» (1:1). Главный козырь – домашняя форма: команда не проигрывает на «Гальгенварде» в семи из восьми последних матчей. В атаке выделяется Виктор Йенсен, забивший 8 голов в 9 встречах. В обороне остаются проблемы: 8 пропущенных мячей за 5 последних игр, однако коллектив компенсирует это высокой интенсивностью и эффективной игрой на стандартах.

«Аякс»

Амстердамцы занимают четвeртое место с 20 очками, но их игра вызывает вопросы. После ничьей с «Херенвеном» (1:1) и поражения от «Галатасарая» (0:3) в Лиге чемпионов команда оказалась под давлением. «Аякс» пропускает в 12 матчах подряд, а в последних пяти – 13 голов, что говорит о нестабильности обороны. При этом атакующий потенциал всe ещe высок: Ваут Вегхорст забил 7 мячей, а созидание через фланги и стандарты остаeтся сильной стороной амстердамцев. Однако на выезде команда часто теряет концентрацию, особенно в концовках матчей.

Факты о командах

«Утрехт»

  • Не проигрывает в 7 из 8 последних матчей дома
  • Средние показатели: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Йенсен – 8 голов в 9 матчах

«Аякс»

  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей лиги
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • Средние показатели: 1.00 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Вегхорст – 7 голов в 13 матчах

Личные встречи
33% (11)
27% (9)
39% (13)
43
Забитых мячей
56
1.3
В среднем за матч
1.7
6:4
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  6:4
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 1
09.11.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Утрехт
4 : 0
20.04.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Аякс
2 : 2
04.12.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Аякс
2 : 0
03.03.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
4 : 3
22.10.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
21.05.2023
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Утрехт
0 : 2
28.08.2022
Аякс
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Утрехт
0 : 3
16.01.2022
Аякс
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
0 : 1
03.10.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Аякс
1 : 1
22.04.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
0 : 3
08.11.2020
Аякс
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
0 : 0
09.04.2020
Аякс
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Аякс
4 : 0
10.11.2019
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Аякс
4 : 1
12.05.2019
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Утрехт
1 : 3
23.12.2018
Аякс
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
0 : 0
28.01.2018
Аякс
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 2
05.11.2017
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Утрехт
0 : 1
22.01.2017
Аякс
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
3 : 2
02.10.2016
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Аякс
2 : 2
17.04.2016
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Утрехт
1 : 0
13.12.2015
Аякс
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Утрехт
1 : 1
05.04.2015
Аякс
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Аякс
3 : 1
14.12.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
1 : 1
02.02.2014
Аякс
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Аякс
3 : 0
06.10.2013
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Утрехт
0 : 0
23.12.2012
Аякс
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
1 : 1
07.10.2012
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Аякс
0 : 2
05.02.2012
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
6 : 4
06.11.2011
Аякс
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
3 : 0
23.01.2011
Аякс
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
1 : 2
03.10.2010
Утрехт
Чемпионат Голландии, 25 тур
Аякс
4 : 0
28.02.2010
Утрехт
Чемпионат Голландии, 16 тур
Утрехт
2 : 0
06.12.2009
Аякс
Показать все

Прогноз на матч «Утрехт» – «Аякс»

Обе команды предпочитают играть в открытый футбол и активно атаковать. «Аякс» всe ещe обладает более мощным составом, но нестабильность обороны делает его уязвимым, особенно на выезде. «Утрехт» набрал форму и дома способен навязать борьбу даже гранду. Вероятен сценарий с голами с обеих сторон, но хозяева имеют все шансы не проиграть.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.92
  • 1X (Утрехт не проиграет) – коэффициент 2.10

1.92
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие Аякс Утрехт
  • Читайте нас: 