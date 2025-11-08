9 ноября на стадионе «Гальгенвард» состоится центральный матч 12-го тура чемпионата Нидерландов, где «Утрехт» примет «Аякс». Команды находятся в верхней части таблицы, но настроение у них разное: хозяева уверенно держатся в зоне еврокубков, а гости переживают непростую полосу нестабильности.

«Утрехт»

Клуб из одноимeнного города идeт шестым и проводит сильный отрезок сезона. Победа над НЕК (1:0) в прошлом туре укрепила позиции команды в борьбе за Европу. В Лиге Европы «Утрехт» также выступает достойно, сыграв вничью с «Порту» (1:1). Главный козырь – домашняя форма: команда не проигрывает на «Гальгенварде» в семи из восьми последних матчей. В атаке выделяется Виктор Йенсен, забивший 8 голов в 9 встречах. В обороне остаются проблемы: 8 пропущенных мячей за 5 последних игр, однако коллектив компенсирует это высокой интенсивностью и эффективной игрой на стандартах.

«Аякс»

Амстердамцы занимают четвeртое место с 20 очками, но их игра вызывает вопросы. После ничьей с «Херенвеном» (1:1) и поражения от «Галатасарая» (0:3) в Лиге чемпионов команда оказалась под давлением. «Аякс» пропускает в 12 матчах подряд, а в последних пяти – 13 голов, что говорит о нестабильности обороны. При этом атакующий потенциал всe ещe высок: Ваут Вегхорст забил 7 мячей, а созидание через фланги и стандарты остаeтся сильной стороной амстердамцев. Однако на выезде команда часто теряет концентрацию, особенно в концовках матчей.

Факты о командах

«Утрехт»

Не проигрывает в 7 из 8 последних матчей дома

Средние показатели: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 матчах подряд

Йенсен – 8 голов в 9 матчах

«Аякс»

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей лиги

Пропускает в 8 матчах подряд

Средние показатели: 1.00 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Вегхорст – 7 голов в 13 матчах

Прогноз на матч «Утрехт» – «Аякс»

Обе команды предпочитают играть в открытый футбол и активно атаковать. «Аякс» всe ещe обладает более мощным составом, но нестабильность обороны делает его уязвимым, особенно на выезде. «Утрехт» набрал форму и дома способен навязать борьбу даже гранду. Вероятен сценарий с голами с обеих сторон, но хозяева имеют все шансы не проиграть.

Рекомендованные ставки