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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Утрехт
Аякс - Утрехт: обзор матча 21 мая 2023
Аякс
21.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
3 : 1
Завершен
Утрехт
20'
С. Бергвейн
68'
Б. Бробби
90+2'
Д. Классен
49'
А. Дувикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Утрехт
ГОЛ! 3:1!
Д. Классен
Пас отдал
М. Годтс
90'
+2
Замена
М. Годтс
️️️️
Б. Бробби
83'
80'
Замена
Р. Клюйверт
️️️️
М. ван дер Хоорн
75'
Желтая карточка
А. Дувикас
73'
Замена
З. Лабиад
️️️️
Т. Бут
ГОЛ! 2:1!
Б. Бробби
Пас отдал
М. Кудус
68'
Замена
Д. Классен
️️️️
О. Вейндал
67'
64'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
Ш. Клайбер
64'
Замена
В. Йенсен
️️️️
О. Буссаид
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Дувикас
Пас отдал
Т. Бут
ГОЛ! 1:0!
С. Бергвейн
Пас отдал
О. Вейндал
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
4-1-1-3-1
28
Рульи
5
Вейндал
12
Тимбер
21
Хато
2
Ренш
4
Альварес
24
Тэйлор
10
Тадич
20
Кудус
34
Бергвейн
9
Бробби
4-1-3-1-1
1
Баркас
2
Клайбер
24
Виргевер
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
21
Торнстра
70
Боздоган
22
ван де Стрек
18
Бут
49
Буссаид
9
Дувикас
5
Вейндал
18
Классен
18
Классен
5
Вейндал
9
Бробби
22
Годтс
22
Годтс
9
Бробби
3
ван дер Хоорн
21
Клюйверт
21
Клюйверт
3
ван дер Хоорн
2
Клайбер
5
тер Авест
5
тер Авест
2
Клайбер
49
Буссаид
55
Йенсен
55
Йенсен
49
Буссаид
18
Бут
52
Лабиад
52
Лабиад
18
Бут
Остались в запасе
Аякс
Утрехт
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Аякс - Утрехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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