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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Утрехт
Аякс - Утрехт: обзор матча 03 октября 2021
Аякс
03.10.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 8 тур
0 : 1
Завершен
Утрехт
77'
D. Warmerdam
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Утрехт
Замена
Данило
️️️️
Л. Мартинес
80'
80'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
В. Янссен
79'
Желтая карточка
К. Тимбер
77'
ГОЛ! 0:1!
D. Warmerdam
Пас отдал
К. Тимбер
Замена
М. Дарами
️️️️
С. Аллер
73'
67'
Желтая карточка
А. Махер
63'
Желтая карточка
М. Пас
61'
Замена
М. Махи
️️️️
М. Силла
61'
Замена
К. Тимбер
️️️️
С. ван де Стрек
Замена
Д. Блинд
️️️️
Н. Тальяфико
58'
Замена
Антони
️️️️
Д. Нерес
57'
Замена
Д. Классен
️️️️
Р. Гравенберх
57'
Желтая карточка
Р. Гравенберх
50'
38'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
90
Данило
ЦФ
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Мимун Махи
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Пасвер
3
Тальяфико
12
Тимбер
6
Мартинес
3
Мазрауи
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
10
Тадич
7
Нерес
22
Аллер
3-3-4
1
Пас
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
14
Янссен
23
Рамселар
8
ван Овереем
6
Махер
4
9
Дувикас
22
ван де Стрек
7
Силла
7
Нерес
7
Антони
7
Антони
7
Нерес
22
Аллер
9
Дарами
9
Дарами
22
Аллер
8
Гравенберх
18
Классен
18
Классен
8
Гравенберх
3
Тальяфико
17
Блинд
17
Блинд
3
Тальяфико
6
Мартинес
90
Данило
90
Данило
6
Мартинес
14
Янссен
5
тер Авест
5
тер Авест
14
Янссен
22
ван де Стрек
23
Тимбер
23
Тимбер
22
ван де Стрек
7
Силла
10
Махи
10
Махи
7
Силла
Остались в запасе
Аякс
Утрехт
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
92
Артур Загре
ЛЗ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Аякс - Утрехт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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