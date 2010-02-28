Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Утрехт
Аякс - Утрехт: обзор матча 28 февраля 2010
Аякс
28.02.2010, воскресенье, 14:30
Чемпионат Голландии, 25 тур
4 : 0
Завершен
Утрехт
42'
Я. Вертонген
67'
Г. ван дер Вил
69'
Л. Суарес
87'
Д. Роммедаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Утрехт
ГОЛ! 4:0!
Д. Роммедаль
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
Н. Лодейро
️️️️
К. Эриксен
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Замена
Л. Джордж
️️️️
Я. Ленски
ГОЛ! 2:0!
Г. ван дер Вил
Замена
К. ван Мирло
️️️️
Д. Нийхолт
Замена
Д. Роммедаль
️️️️
М. Пантелич
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
В. Анита
ГОЛ! 1:0!
Я. Вертонген
Замена
Ф. Дико
️️️️
Б. Магуйр
Красная карточка
Я. Вуйтенс
16'
Желтая карточка
С. Келлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЛП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Кристиан Эриксен
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Утрехт
33
Халид Сину
ВР
2
Тим Корнелисс
ЛЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
22
Сандер Келлер
ЦЗ
3
Михай Нешу
ПЗ
6
Барри Магуйр
ЛП
8
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
20
Якоб Ленски
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
32
Джанлука Нийхолт
ЦФ
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
Аякс
23
Олегер
ЦЗ
3
Габри
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
11
Деннис Роммедаль
ПП
Утрехт
28
Андрэ Крул
ВР
20
Францис Дико
ЦЗ
41
Лерой Джордж
ЦП
0
Кен ван Мирло
ЦП
16
Эриксон Дансо
ЦП
9
Кевин Ванденберг
ЦФ
4-4-2
1
Стекеленбург
9
ван дер Вил
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
6
Де Зеув
6
Анита
21
Эно
6
Де Йонг
24
Эриксен
9
Пантелич
9
Суарес
4-3-3
33
Сину
3
Нешу
4
Вуйтенс
22
Келлер
2
Корнелисс
8
Сильбербауэр
20
Ленски
6
Магуйр
32
Нийхолт
9
ван Вольфсвинкел
10
Мертенс
6
Анита
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
6
Анита
24
Эриксен
14
Лодейро
14
Лодейро
24
Эриксен
9
Пантелич
11
Роммедаль
11
Роммедаль
9
Пантелич
20
Ленски
41
Джордж
41
Джордж
20
Ленски
6
Магуйр
20
Дико
20
Дико
6
Магуйр
32
Нийхолт
0
ван Мирло
0
ван Мирло
32
Нийхолт
Остались в запасе
Аякс
Утрехт
23
Олегер
ЦЗ
3
Габри
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Главный тренер
Мартин Йол
28
Андрэ Крул
ВР
16
Эриксон Дансо
ЦП
9
Кевин Ванденберг
ЦФ
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
Остались в запасе
23
Олегер
ЦЗ
3
Габри
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Остались в запасе
28
Андрэ Крул
ВР
16
Эриксон Дансо
ЦП
9
Кевин Ванденберг
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
Статистика матча Аякс - Утрехт
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 14:25 (прямая)
Новости команд
Все
Аякс
Утрехт
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+