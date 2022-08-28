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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Аякс
Утрехт - Аякс: обзор матча 28 августа 2022
Утрехт
28.08.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 4 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
10'
С. Бергейс
45+1'
Б. Бробби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Аякс
Желтая карточка
Б. Дост
88'
86'
Замена
М. Кудус
️️️️
Б. Бробби
86'
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергейс
86'
Замена
Л. Магальян
️️️️
Х. Тимбер
Замена
D. Warmerdam
️️️️
Д. ван дер Куст
78'
Замена
Р. Клюйверт
️️️️
М. ван дер Маарел
78'
70'
Желтая карточка
Д. Тадич
Замена
А. Дувикас
️️️️
Д. Редан
70'
Замена
Т. Бут
️️️️
О. Буссаид
59'
57'
Замена
Ю. Бас
️️️️
Д. Блинд
Желтая карточка
О. Буссаид
54'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Б. Бробби
Пас отдал
С. Бергейс
38'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Ренш
36'
Желтая карточка
Д. Ренш
35'
Желтая карточка
Х. Тимбер
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
Пас отдал
Э. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Лук Броуверс
ОП
7
Мусса Силла
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
3
Хорхе Санчес
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
4-2-1-3
1
Баркас
2
ван дер Маарел
5
ван дер Куст
5
тер Авест
24
Виргевер
21
Торнстра
20
Броуверс
49
Буссаид
10
Редан
12
Дост
7
Силла
4-1-2-2-1
22
Пасвер
3
Бейсси
2
Ренш
12
Тимбер
17
Блинд
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
10
Тадич
9
Бробби
49
Буссаид
18
Бут
18
Бут
49
Буссаид
5
ван дер Куст
4
4
5
ван дер Куст
2
ван дер Маарел
13
Клюйверт
13
Клюйверт
2
ван дер Маарел
10
Редан
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Редан
17
Блинд
15
Бас
15
Бас
17
Блинд
12
Тимбер
16
Магальян
16
Магальян
12
Тимбер
23
Бергейс
18
Классен
18
Классен
23
Бергейс
9
Бробби
20
Кудус
20
Кудус
9
Бробби
2
Ренш
3
Санчес
3
Санчес
2
Ренш
Остались в запасе
Утрехт
Аякс
16
Калвин Ратси
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Утрехт - Аякс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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