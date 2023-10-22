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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Аякс
Утрехт - Аякс: обзор матча 22 октября 2023
Утрехт
22.10.2023, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
4 : 3
Завершен
Аякс
44'
Р. Фламинго
48'
М. ван дер Хоорн
71'
Й. Торнстра
90'
О. Фрауло
52'
К. Хлинссон
55'
К. Хлинссон
65'
С. Бергвейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Аякс
Желтая карточка
М. Сентьенс
90'
+8
90'
+1
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Соса
90'
+1
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
Б. Тахирович
90'
+1
Замена
Ж. Микаутадзе
️️️️
К. Тэйлор
ГОЛ! 4:3!
О. Фрауло
Пас отдал
М. Азаркан
90'
83'
Желтая карточка
Б. Тахирович
Замена
О. Фрауло
️️️️
М. ван дер Хоорн
79'
75'
Желтая карточка
Б. Соса
74'
Замена
Д. Рамай
️️️️
Д. Гортер
ГОЛ! 3:3!
Й. Торнстра
Пас отдал
Р. Фламинго
71'
Замена
И. Лидберг
️️️️
О. Буссаид
68'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
А. Декотт
68'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
З. Лабиад
67'
65'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
С. Бергвейн
Замена
М. Азаркан
️️️️
Т. Бут
62'
59'
Замена
С. Бергейс
️️️️
К. Форбш
55'
ГОЛ! 2:2!
К. Хлинссон
Пас отдал
Б. Соса
52'
ГОЛ! 2:1!
К. Хлинссон
Пас отдал
Б. Соса
ГОЛ! 2:0!
М. ван дер Хоорн
Пас отдал
З. Лабиад
48'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фламинго
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
18
Тэйлор Бут
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Морис Стейн
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
23
Стивен Бергейс
ЦП
5
Julian Brandes
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-2-3-1
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
93
Саньян
32
6
Фламинго
18
Бут
70
Боздоган
49
Буссаид
52
Лабиад
12
Новоа
9
Декотт
4-2-3-1
1
Гортер
3
Гаеи
6
Шутало
21
Хато
3
Соса
4
Тахирович
24
Тэйлор
34
Бергвейн
14
Хлинссон
9
Форбш
9
Бробби
52
Лабиад
21
Торнстра
21
Торнстра
52
Лабиад
3
ван дер Хоорн
29
Фрауло
29
Фрауло
3
ван дер Хоорн
9
Декотт
20
Сентьенс
20
Сентьенс
9
Декотт
18
Бут
17
Азаркан
17
Азаркан
18
Бут
49
Буссаид
3
Лидберг
3
Лидберг
49
Буссаид
1
Гортер
1
Рамай
1
Рамай
1
Гортер
9
Форбш
23
Бергейс
23
Бергейс
9
Форбш
4
Тахирович
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
4
Тахирович
24
Тэйлор
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
24
Тэйлор
3
Соса
29
Акпом
29
Акпом
3
Соса
Остались в запасе
Утрехт
Аякс
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
5
Julian Brandes
ЦП
22
Мика Годтс
ЛВ
Главный тренер
Морис Стейн
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
5
Julian Brandes
ЦП
22
Мика Годтс
ЛВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Морис Стейн
Статистика матча Утрехт - Аякс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
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