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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Утрехт
Аякс - Утрехт: обзор матча 22 апреля 2021
Аякс
22.04.2021, четверг, 19:45
Голландия. Эредивизие, 21 тур
1 : 1
Завершен
Утрехт
70'
Э. Альварес
13'
С. Густафсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Утрехт
Желтая карточка
Н. Тальяфико
87'
84'
Замена
U. Emanuelson
️️️️
С. ван де Стрек
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Аллер
81'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Д. Ренш
81'
73'
Замена
М. Махи
️️️️
О. Буссаид
73'
Замена
Э. Элиа
️️️️
С. Густафсон
ГОЛ! 1:1!
Э. Альварес
Пас отдал
Д. Тадич
70'
Замена
Антони
️️️️
Д. Нерес
56'
Замена
Д. Классен
️️️️
М. Кудус
56'
Желтая карточка
М. Кудус
53'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Густафсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Давид Нерес
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
6
Адам Махер
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Аякс
20
Дан Райцигер
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
3
Тальяфико
12
Тимбер
6
Мартинес
2
Ренш
4
Альварес
8
Гравенберх
10
Тадич
20
Кудус
7
Нерес
22
Аллер
3-3-1-3
1
Эльшлегель
2
ван дер Маарел
14
Янссен
5
тер Авест
6
Махер
8
ван Овереем
9
Керк
49
Буссаид
22
ван де Стрек
86
Густафсон
4
7
Нерес
7
Антони
7
Антони
7
Нерес
20
Кудус
18
Классен
18
Классен
20
Кудус
2
Ренш
3
Мазрауи
3
Мазрауи
2
Ренш
22
Аллер
9
Бробби
9
Бробби
22
Аллер
49
Буссаид
10
Махи
10
Махи
49
Буссаид
22
ван де Стрек
28
28
22
ван де Стрек
86
Густафсон
11
Элиа
11
Элиа
86
Густафсон
Остались в запасе
Аякс
Утрехт
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дан Райцигер
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
52
Закария Лабиад
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Тиймен Ниджуис
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
9
Мусса Силла
ЦФ
7
Ремко Балк
ПВ
1
Мартен Пас
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дан Райцигер
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
52
Закария Лабиад
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
9
Мусса Силла
ЦФ
7
Ремко Балк
ПВ
1
Мартен Пас
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Аякс - Утрехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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