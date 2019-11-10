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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Утрехт
Аякс - Утрехт: обзор матча 10 ноября 2019
Аякс
10.11.2019, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 13 тур
4 : 0
Завершен
Утрехт
14'
Д. ван де Бек
24'
Д. Тадич
40'
Д. ван де Бек
66'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Утрехт
ГОЛ! 4:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Х. Зиеш
66'
ГОЛ! 3:0!
Д. ван де Бек
Пас отдал
З. Лабиад
40'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тадич
Пас отдал
К. Промес
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Д. Тадич
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
23
Барт Рамселар
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
3-2-2-3
24
Онана
17
Блинд
34
Велтман
6
Мартинес
3
Тальяфико
3
Мазрауи
6
ван де Бек
22
Зиеш
10
Промес
52
Лабиад
10
Тадич
3-1-4
2
Клайбер
4
Хогма
2
ван дер Маарел
8
ван Овереем
14
Янссен
6
Махер
86
Густафсон
23
Рамселар
Остались в запасе
Аякс
Утрехт
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Давид Йенсен
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Йенсен
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Аякс - Утрехт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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