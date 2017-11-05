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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Утрехт
Аякс - Утрехт: обзор матча 05 ноября 2017
Аякс
05.11.2017, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 11 тур
1 : 2
Завершен
Утрехт
41'
Н. Виргевер
6'
З. Лабиад
84'
З. Лабиад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Утрехт
84'
Желтая карточка
Ш. Клайбер
84'
ГОЛ! 1:2!
З. Лабиад
Желтая карточка
Н. Виргевер
71'
ГОЛ! 1:1!
Н. Виргевер
Пас отдал
М. де Лигт
41'
Желтая карточка
Л. Шоне
36'
29'
Желтая карточка
З. Лабиад
19'
Желтая карточка
В. Янссен
6'
ГОЛ! 0:1!
З. Лабиад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Яссин Аюб
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Утрехт
4
Дарио Думич
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
4-3-2-1
24
Онана
34
Велтман
8
Вебер
24
Виргевер
4
де Лигт
6
Де Йонг
20
Шоне
22
Зиеш
8
Юнес
7
Нерес
9
Дольберг
3-4-1
1
Йенсен
2
Клайбер
3
Лиувен
2
ван дер Маарел
13
Штридер
18
Эмануэльсон
14
Янссен
8
Аюб
52
Лабиад
Остались в запасе
Аякс
Утрехт
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
18
Одиссеус Веланас
АП
4
Дарио Думич
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
18
Одиссеус Веланас
АП
4
Дарио Думич
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Аякс - Утрехт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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