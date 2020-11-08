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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Аякс
Утрехт - Аякс: обзор матча 08 ноября 2020
Утрехт
08.11.2020, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 8 тур
0 : 3
Завершен
Аякс
62'
Д. Классен
71'
Д. Тадич (П)
90+1'
К. Промес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Аякс
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
К. Промес
88'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Н. Мазрауи
Замена
L. Guwara
️️️️
Д. Хогма
81'
73'
Замена
Э. Альварес
️️️️
З. Лабиад
73'
Замена
К. Промес
️️️️
Л. Траоре
Замена
О. Буссаид
️️️️
Й. ван Овереем
72'
Замена
М. Силла
️️️️
М. Махи
72'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Тадич
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
Э. Элиа
67'
65'
Желтая карточка
Д. Тадич
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Классен
Пас отдал
З. Лабиад
46'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Эрик Эльшлегель
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
25
Leon Guwara
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-5-2
1
Пас
33
Сент-Джаго
2
ван дер Маарел
4
Хогма
6
Махер
8
ван Овереем
9
Керк
11
Элиа
10
Махи
86
Густафсон
4
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
17
Блинд
4
Схюрс
3
Тальяфико
8
Гравенберх
7
Антони
52
Лабиад
10
Тадич
2
Траоре
18
Классен
8
ван Овереем
49
Буссаид
49
Буссаид
8
ван Овереем
4
Хогма
25
25
4
Хогма
10
Махи
9
Силла
9
Силла
10
Махи
11
Элиа
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
11
Элиа
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
52
Лабиад
4
Альварес
4
Альварес
52
Лабиад
3
Мазрауи
2
Клайбер
2
Клайбер
3
Мазрауи
2
Траоре
10
Промес
10
Промес
2
Траоре
Остались в запасе
Утрехт
Аякс
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Эрик Эльшлегель
ВР
21
Джастин Лонвейк
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Эрик Эльшлегель
ВР
21
Джастин Лонвейк
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Утрехт - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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