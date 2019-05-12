Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Утрехт
Аякс - Утрехт: обзор матча 12 мая 2019
Аякс
12.05.2019, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
4 : 1
Завершен
Утрехт
14'
К. Хунтелаар
45+1'
Д. ван де Бек
75'
Д. Тадич
80'
Д. Тадич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Утрехт
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Тадич
80'
ГОЛ! 3:0!
Д. Тадич
Пас отдал
К. Хунтелаар
75'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
60'
ГОЛ! 2:0!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Д. Тадич
45'
+1
40'
Желтая карточка
В. Янссен
36'
Желтая карточка
Т. Летшерт
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. ван де Бек
14'
7'
Желтая карточка
Р. Базур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
13
Рико Штридер
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-2-3-1-1
24
Онана
17
Блинд
34
Велтман
4
де Лигт
3
Тальяфико
3
Мазрауи
6
ван де Бек
22
Зиеш
21
де Йонг
10
Тадич
21
Хунтелаар
2-4
1
Йенсен
2
Клайбер
5
Летшерт
23
Базур
86
Густафсон
14
Янссен
13
Штридер
Остались в запасе
Аякс
Утрехт
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
52
Закария Лабиад
АП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Бруну Варела
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
22
Ник Марсман
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
52
Закария Лабиад
АП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Бруну Варела
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Аякс - Утрехт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
Утрехт
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:08
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:08
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+