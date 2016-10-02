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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Утрехт
Аякс - Утрехт: обзор матча 02 октября 2016
Аякс
02.10.2016, воскресенье, 13:30
Голландия. Эредивизие, 8 тур
3 : 2
Завершен
Утрехт
47'
Р. Лиувен (АГ)
79'
Л. Шоне (П)
87'
Х. Зиеш
27'
К. Конбой
90'
М. ван дер Маарел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Утрехт
90'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Н. Баразит
90'
ГОЛ! 3:2!
М. ван дер Маарел
ГОЛ! 3:1!
Х. Зиеш
87'
86'
Замена
А. Людвиг
️️️️
Р. Штридер
Замена
М. Кассьерра
️️️️
К. Дольберг
80'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Шоне
79'
75'
Желтая карточка
С. Аллер
Замена
Р. Базур
️️️️
Д. Синкгравен
74'
71'
Желтая карточка
Н. Баразит
69'
Желтая карточка
С. Амрабат
51'
Желтая карточка
Я. Аюб
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Лиувен
47'
40'
Желтая карточка
К. Конбой
37'
Желтая карточка
В. Янссен
Желтая карточка
Д. Классен
34'
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Конбой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Утрехт
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
24
Кевин Конбой
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
8
Яссин Аюб
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Менно Кох
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
18
Рубио Рубин
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
24
Синкгравен
34
Велтман
6
Санчес
24
Виргевер
20
Шоне
22
Зиеш
18
Классен
8
Юнес
11
Траоре
9
Дольберг
3-4-2
87
Рюйтер
3
Лиувен
24
Конбой
20
Труп
13
Штридер
4
Амрабат
14
Янссен
8
Аюб
10
Баразит
22
Аллер
24
Синкгравен
23
Базур
23
Базур
24
Синкгравен
9
Дольберг
9
Кассьерра
9
Кассьерра
9
Дольберг
10
Баразит
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
10
Баразит
13
Штридер
11
Людвиг
11
Людвиг
13
Штридер
Остались в запасе
Аякс
Утрехт
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
18
Рубио Рубин
ЦФ
4
Менно Кох
ЦЗ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Остались в запасе
18
Рубио Рубин
ЦФ
4
Менно Кох
ЦЗ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Аякс - Утрехт
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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