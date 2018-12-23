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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Аякс
Утрехт - Аякс: обзор матча 23 декабря 2018
Утрехт
23.12.2018, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 3
Завершен
Аякс
14'
К. Дольберг
59'
Д. Тадич (П)
90+5'
Ф. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Аякс
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Ф. де Йонг
Пас отдал
Х. Зиеш
81'
Желтая карточка
А. Онана
Желтая карточка
В. Янссен
59'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Тадич
Желтая карточка
У. Таннан
31'
29'
Желтая карточка
М. Вебер
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Дольберг
Пас отдал
Д. Блинд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2-1-3-1
1
Йенсен
5
Летшерт
2
Клайбер
8
ван Овереем
18
Эмануэльсон
86
Густафсон
14
Янссен
6
Таннан
4-4-1-1
24
Онана
3
Мазрауи
8
Вебер
4
де Лигт
17
Блинд
21
де Йонг
6
ван де Бек
20
Шоне
22
Зиеш
10
Тадич
9
Дольберг
Остались в запасе
Утрехт
Аякс
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Давид Нерес
ПВ
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Давид Нерес
ПВ
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Утрехт - Аякс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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