22 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на стадионе «Галгвей Арена» «Утрехт» примет «Генк». Обе команды находятся в непростой турнирной ситуации и стремятся набрать очки, чтобы улучшить позиции в группе. «Утрехт» испытывает трудности с победами, однако дома способен создавать моменты и поддерживать атакующую игру. «Генк», хотя и стабилен в Лиге Европы, на выезде демонстрирует нестабильность и пропускает много голов, что обещает открытый и результативный матч.

«Утрехт»

Нидерландский клуб после 6 туров имеет всего 1 очко и занимает 32 место в турнирной таблице. Лучший бомбардир команды – Виктор Йенсен с 11 голами в 16 матчах. В последних 5 играх «Утрехт» забил 6 голов и пропустил 7, средняя результативность – 1,2 гола за матч. Команда пропускает в среднем 1,4 гола за игру и стабильно забивает в последних матчах турнира. На домашнем поле «Утрехт» способен контролировать игру и создавать моменты через стандартные положения и фланговые атаки.

«Генк»

Бельгийский клуб набрал 10 очков после 6 туров и находится на 16 месте. Лучший бомбардир команды – О Хен Гю с 10 голами в 29 матчах. «Генк» забивает в среднем 2,0 гола за матч, но пропускает 2,6 гола за игру, что делает оборону уязвимой. Команда не выигрывает в последних 5 выездных матчах Лиги Европы и часто теряет очки на выезде. «Генк» обладает атакующим потенциалом, но оборона остаeтся слабым местом.

Факты о командах

«Утрехт»

Проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 14 последних играх

Средние показатели последних 5 игр: 1,2 забито, 1,4 пропущено

Эффективен в атаке дома, умеет использовать стандартные положения

«Генк»

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах турнира

Пропуск в 13 из 15 последних матчей

Средние показатели последних 5 игр: 2,0 забито, 2,6 пропущено

Активная атака, но слабая оборона на выезде

Прогноз на матч «Утрехт» – «Генк»

С учeтом последних показателей и нестабильности обороны обеих команд матч обещает быть результативным. «Утрехт» дома попытается контролировать темп и использовать фланговые атаки, а «Генк» будет действовать активно, но уязвимо в обороне. Вероятно, команды обменяются голами, и встреча закончится с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки