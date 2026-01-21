Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Утрехт» – «Генк»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.85

21 января 2026 9:02
Утрехт - Генк
22 янв. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

22 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на стадионе «Галгвей Арена» «Утрехт» примет «Генк». Обе команды находятся в непростой турнирной ситуации и стремятся набрать очки, чтобы улучшить позиции в группе. «Утрехт» испытывает трудности с победами, однако дома способен создавать моменты и поддерживать атакующую игру. «Генк», хотя и стабилен в Лиге Европы, на выезде демонстрирует нестабильность и пропускает много голов, что обещает открытый и результативный матч.

«Утрехт»

Нидерландский клуб после 6 туров имеет всего 1 очко и занимает 32 место в турнирной таблице. Лучший бомбардир команды – Виктор Йенсен с 11 голами в 16 матчах. В последних 5 играх «Утрехт» забил 6 голов и пропустил 7, средняя результативность – 1,2 гола за матч. Команда пропускает в среднем 1,4 гола за игру и стабильно забивает в последних матчах турнира. На домашнем поле «Утрехт» способен контролировать игру и создавать моменты через стандартные положения и фланговые атаки.

«Генк»

Бельгийский клуб набрал 10 очков после 6 туров и находится на 16 месте. Лучший бомбардир команды – О Хен Гю с 10 голами в 29 матчах. «Генк» забивает в среднем 2,0 гола за матч, но пропускает 2,6 гола за игру, что делает оборону уязвимой. Команда не выигрывает в последних 5 выездных матчах Лиги Европы и часто теряет очки на выезде. «Генк» обладает атакующим потенциалом, но оборона остаeтся слабым местом.

Факты о командах

«Утрехт»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 14 последних играх
  • Средние показатели последних 5 игр: 1,2 забито, 1,4 пропущено
  • Эффективен в атаке дома, умеет использовать стандартные положения

«Генк»

  • Не выигрывает в 5 последних выездных матчах турнира
  • Пропуск в 13 из 15 последних матчей
  • Средние показатели последних 5 игр: 2,0 забито, 2,6 пропущено
  • Активная атака, но слабая оборона на выезде

Прогноз на матч «Утрехт» – «Генк»

С учeтом последних показателей и нестабильности обороны обеих команд матч обещает быть результативным. «Утрехт» дома попытается контролировать темп и использовать фланговые атаки, а «Генк» будет действовать активно, но уязвимо в обороне. Вероятно, команды обменяются голами, и встреча закончится с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Победа «Утрехт» с форой -0.5 – коэффициент 1.95

1.85
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Генк Утрехт
Другие прогнозы
21.01.2026
20:30
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Дамак - Аль-Наср
Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 2.5
21.01.2026
20:45
2.25
Лига чемпионов, 7 тур
Карабах - Айнтрахт
Индивидуальный тотал «Карабаха» больше 1.5
21.01.2026
20:45
2.35
Лига чемпионов, 7 тур
Галатасарай - Атлетико
Тотал меньше 2.5
21.01.2026
23:00
1.83
Лига чемпионов, 7 тур
Ювентус - Бенфика
Обе забьют — да
21.01.2026
23:00
1.55
Лига чемпионов, 7 тур
Ньюкасл - ПСВ
Обе забьют — да
21.01.2026
23:00
1.95
Лига чемпионов, 7 тур
Марсель - Ливерпуль
Победа «Ливерпуля»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 