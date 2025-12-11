11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Утрехт
Утрехт
3-1-2-2-2
1
Баркас
16
Эль-Каруани
44
Эрдхуйзен
2
Хореманс
21
Захиэль
20
де Вит
27
Энгванда
10
Катлин
22
Родригес
40
91
Аллер
4-1-1-3-1
13
Джон
44
Эббот
4
Морато
5
Мурильо
47
Зинченко
21
Луис
16
Домингес
11
Ндой
24
Макэйти
7
Хадсон-Одои
25
Калимуэндо
44
Эрдхуйзен
24
Виргевер
24
Виргевер
44
Эрдхуйзен
40
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
40
10
Катлин
15
Блэйк
15
Блэйк
10
Катлин
22
Родригес
26
Джонатанс
26
Джонатанс
22
Родригес
5
Мурильо
31
Миленкович
31
Миленкович
5
Мурильо
24
Макэйти
6
Сангаре
6
Сангаре
24
Макэйти
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
16
Домингес
21
Луис
8
Андерсон
8
Андерсон
21
Луис
25
Калимуэндо
19
Жезус
19
Жезус
25
Калимуэндо
Остались в запасе
Утрехт
Ноттингем Форест
52
Justin Eversen
ВР
25
Michael Brouwer
ВР
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
14
Зидан Икбал
ЦП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
43
Rafik El Arguioui
ЦП
8
Джан Боздоган
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
63
Aaron Bott
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
52
Justin Eversen
ВР
25
Michael Brouwer
ВР
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
14
Зидан Икбал
ЦП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
43
Rafik El Arguioui
ЦП
8
Джан Боздоган
ЦП
Остались в запасе
63
Aaron Bott
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Утрехт - Ноттингем Форест
2
2
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
3
11
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
14
Офсайды
2
0
Количество передач
361
488
Сейвы
8
2
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.73
1.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.62
-0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Утрехт» против «Ноттингем Фореста», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Утрехт» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»