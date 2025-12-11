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  • «Утрехт» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Утрехт» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 19:35
Утрехт
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
1 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
73' М. ван дер Хоорн
52' А. Калимуэндо 88' И. Жезус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
(К) ВР
16
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
21
Дживай Захиэль
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
27
Алонзо Энгванда
ЦП
10
Йоан Катлин
ЛВ
22
Мигель Родригес
ПВ
91
Себастьян Аллер
ЦФ
40
Matisse Didden
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Ноттингем Форест
13
Джон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
44
Зак Эббот
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
21
Дуглас Луис
ОП
16
Николас Домингес
(К) ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Дан Ндой
ПВ
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Утрехт
52
Justin Eversen
ВР
25
Michael Brouwer
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
14
Зидан Икбал
ЦП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
43
Rafik El Arguioui
ЦП
8
Джан Боздоган
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Ноттингем Форест
63
Aaron Bott
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
29
Дилан Баква
ЦФ
19
Игор Жезус
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Баркас
16
Эль-Каруани
44
Эрдхуйзен
2
Хореманс
21
Захиэль
20
де Вит
27
Энгванда
10
Катлин
22
Родригес
40
91
Аллер
4-1-1-3-1
13
Джон
44
Эббот
4
Морато
5
Мурильо
47
Зинченко
21
Луис
16
Домингес
11
Ндой
24
Макэйти
7
Хадсон-Одои
25
Калимуэндо
44
Эрдхуйзен
24
Виргевер
24
Виргевер
44
Эрдхуйзен
40
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
40
10
Катлин
15
Блэйк
15
Блэйк
10
Катлин
22
Родригес
26
Джонатанс
26
Джонатанс
22
Родригес
5
Мурильо
31
Миленкович
31
Миленкович
5
Мурильо
24
Макэйти
6
Сангаре
6
Сангаре
24
Макэйти
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
16
Домингес
21
Луис
8
Андерсон
8
Андерсон
21
Луис
25
Калимуэндо
19
Жезус
19
Жезус
25
Калимуэндо
Остались в запасе
Утрехт
Ноттингем Форест
52
Justin Eversen
ВР
25
Michael Brouwer
ВР
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
14
Зидан Икбал
ЦП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
43
Rafik El Arguioui
ЦП
8
Джан Боздоган
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
63
Aaron Bott
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
52
Justin Eversen
ВР
25
Michael Brouwer
ВР
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
14
Зидан Икбал
ЦП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
43
Rafik El Arguioui
ЦП
8
Джан Боздоган
ЦП
Остались в запасе
63
Aaron Bott
ВР
67
Кихан Уиллоус
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Утрехт - Ноттингем Форест
2
2
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
3
11
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
14
Офсайды
2
0
Количество передач
361
488
Сейвы
8
2
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.73
1.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.62
-0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Утрехт» против «Ноттингем Фореста», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Утрехт»«Ноттингем Форест»

«Утрехт» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ноттингем Форест Утрехт
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