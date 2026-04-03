«ПСВ» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.55

03 апреля 2026 10:31
ПСВ - Утрехт
04 апр. 2026, суббота 17:30 | Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
4 апреля в рамках 29-го тура нидерландской Эредивизи лидер чемпионата «ПСВ» примет «Утрехт». Хозяева уверенно лидируют с 68 очками после 28 туров, гости занимают 7-е место с 41 очком. «ПСВ» имеет лучшую атаку в лиге, но «Утрехт» находится в отличной оборонительной форме.

«ПСВ»

Хозяева подходят к матчу после неожиданного поражения от «Телстара» (1:3). Несмотря на это, «ПСВ» остаeтся лидером: команда имеет лучшую атаку (78 голов, 2.79 в среднем), лучшую разницу мячей (+41) и больше всех побед (22). В последних 5 играх «ПСВ» забил 2.00 гола в среднем, но пропустил 2.20. Оборона является проблемой: клуб пропускает в 7 последних матчах. В личных встречах с «Утрехтом» «ПСВ» не проигрывает в 11 последних матчах и забивает в 11 последних очных встречах.

«Утрехт»

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 7 последних матчах и не пропускает в 4 последних. В последних 5 играх «Утрехт» забил 1.40 гола в среднем и пропустил всего 0.20. Оборона выглядит практически непроходимой. Лучший бомбардир – Виктор Йенсен (11 голов в 16 матчах). В личных встречах с «ПСВ» гости забивают в 4 последних матчах.

Факты о командах

«ПСВ»

  • Поражение в последнем матче от «Телстара» (1:3)
  • Забивает в 12 последних матчах
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • Не проигрывает в 11 последних очных матчах с «Утрехтом»

«Утрехт»

  • Победа в последнем матче над «Гоу Эхед Иглс» (2:0)
  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «ПСВ» – «Утрехт»

«ПСВ» является фаворитом благодаря атакующей мощи и историческому преимуществу в личных встречах (11 матчей без поражений). Однако «Утрехт» находится в отличной оборонительной форме (4 матча без пропущенных голов) и не проигрывает 7 матчей подряд. Учитывая, что «ПСВ» пропускает в 9 матчах подряд, а «Утрехт» стабильно забивает в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.55
  • Победа «ПСВ»

Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Утрехт ПСВ
