4 апреля в рамках 29-го тура нидерландской Эредивизи лидер чемпионата «ПСВ» примет «Утрехт». Хозяева уверенно лидируют с 68 очками после 28 туров, гости занимают 7-е место с 41 очком. «ПСВ» имеет лучшую атаку в лиге, но «Утрехт» находится в отличной оборонительной форме.

Хозяева подходят к матчу после неожиданного поражения от «Телстара» (1:3). Несмотря на это, «ПСВ» остаeтся лидером: команда имеет лучшую атаку (78 голов, 2.79 в среднем), лучшую разницу мячей (+41) и больше всех побед (22). В последних 5 играх «ПСВ» забил 2.00 гола в среднем, но пропустил 2.20. Оборона является проблемой: клуб пропускает в 7 последних матчах. В личных встречах с «Утрехтом» «ПСВ» не проигрывает в 11 последних матчах и забивает в 11 последних очных встречах.

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 7 последних матчах и не пропускает в 4 последних. В последних 5 играх «Утрехт» забил 1.40 гола в среднем и пропустил всего 0.20. Оборона выглядит практически непроходимой. Лучший бомбардир – Виктор Йенсен (11 голов в 16 матчах). В личных встречах с «ПСВ» гости забивают в 4 последних матчах.

Прогноз на матч «ПСВ» – «Утрехт»

«ПСВ» является фаворитом благодаря атакующей мощи и историческому преимуществу в личных встречах (11 матчей без поражений). Однако «Утрехт» находится в отличной оборонительной форме (4 матча без пропущенных голов) и не проигрывает 7 матчей подряд. Учитывая, что «ПСВ» пропускает в 9 матчах подряд, а «Утрехт» стабильно забивает в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом хозяев.

