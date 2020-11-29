Кокорин провел лучший матч за «Спартак», но остается без голов с игры. Что мешает забивать?

«Спартак» выиграл первый матч второго круга и догнал по очкам лидеров – «Зенит» и ЦСКА. Александр Кокорин полностью игру не провел, но уже второй раз подряд вышел в стартовом составе. И повлиял на итог матча с «Ротором».

Он заработал пенальти в начале и четко его реализовал.

В первом тайме сделал несколько точных прострелов.

Почти без ошибок выходил из-под прессинга.

Загубил классный момент в конце первого тайма, пробив очень неточно из выгодной позиции.

По цифрам тоже интересно. Удары? Нанес парочку. Ключевые передачи? Как раз три штуки. Обводка? Прошла и она. Заработанные фолы? Сразу четыре. Статистический сайт WhoScored наградил его высоким баллом 7,76 – гораздо выше, чем в других матчах. Как раз за совокупность всех полезных его действий за 68 минут до замены.

Теперь общие данные.

Кокорин сыграл за «Спартак» десять матчей, восемь из которых – в РПЛ.

В РПЛ четырежды выходил в стартовом составе, еще четыре раза – на замену.

Когда выходил в старте – дважды забивал с пенальти. Голевой пас в игре с «Краснодаром» – после выхода на замену.

Есть и ассист в матче Кубка с «Родиной». Итого: 2+2 по «гол плюс пас» за десять матчей.

Нормально. Но как быть с голами с игры?

Самым успешным для Кокорина был сезон-2017/18 в «Зените» – десять мячей в лиге, девять – в еврокубке. Тогда клуб тренировал Роберто Манчини, который поставил задачу ему и Дзюбе – забить 35 голов на двоих. Свою задачу Кокорин выполнил, Дзюба же отправился колотить голы в Тулу.

Тогда Кокорин чаще всего играл форварда в схеме 4-4-2, был выдвинутым вперед в 4-2-3-1 или несколько раз появлялся справа в 4-3-3. При Мирче Луческу сезоном ранее в 4-2-3-1 вингером у него мало что получалось.

А тогда «Зенит» однажды сыграл три раза подряд 0:0 в РПЛ, на что отреагировал Манчини: «Голы у нас забивает только Кокорин. Если он не забивает, то не забивает никто. Зависимость от него – наша большая проблема». Через несколько дней после этих слов Кокорин сломался очень надолго, а «Зенит» доковылял до финиша, где остался пятым.

«Зенит» провалился, но отличный сезон лично для Кокорина испортила лишь травма. Рывки, скорость, дриблинг, открывания, завершение, даже отработка в обороне – все было на уровне. По сути, выбыл он на самом пике карьеры прямо перед домашним ЧМ, а усугубил ее историей в кафе.

Год пропал зря, но Кокорин вернулся и даже забил семь голов в десяти матчах за «Сочи». Можно оговориться, что два из них были с пенальти, еще три – юным ростовчанам в игре со счетом 10:1, но как факт – статистика приличная, а сам он еще и приплюсовал два голевых паса. Расположения – под нападением или справа в схеме 3-4-3.

В «Спартаке» Кокорин выходит в старте вместе с двумя другими нападающими – Ларссоном и Понсе. Чаще действует в оттяжке. Был еще матч с «Тамбовом», где под Ларссоном и Кокориным располагался Бакаев. За «Спартак» Кокорин играет в РПЛ два месяца и медленно улучшается. В игре он полезен, но характеристика нападающего – количество голов.

Мешают травмы? «У меня не было никогда такого в карьере, чтобы было столько мелких травм, болячек. Ну вот так получилось, что я их получил, и они мне помешали», – мнение Кокорина.

Неудобно играть из глубины? Тедеско не согласен: «Он очень вариативен: может играть и нападающего, и десятку, и на фланге».

Стиль не тот? Олег Романцев опровергает: «Спартаковский стиль ему вполне подходит. И он просто обязан в него вписаться».

Слишком рано оценивать? Что говорит Андрей Кобелев: «Давайте наберемся терпения. Александру уделяют слишком много внимания в прессе, плюс сказалась травма. Все это однозначно помешало ему пока раскрыться в новой команде».

«Сегодня мы видели его лучшие качества: прием мяча, техника, обыгрыш один в один – все это заслуживает похвалы», – Тедеско хвалил Кокорина после ничьей с «Динамо». Еще одна его цитата – уже после игры с «Ротором» – заранее дает нам хорошую весеннюю интригу:

«Не раз я повторял, у Кокорина не было межсезонной подготовки. Это работает на тебя во время сезона. Если он пройдет зимний сбор вместе с нами, Кокорин станет еще сильнее».

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