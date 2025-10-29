Введите ваш ник на сайте
Генич оценил возможное назначение Федотова в «Спартак»

Вчера, 20:44
6

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил фигуру Владимира Федотова как кандидата на пост главного тренера «Спартака».

  • Федотов покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24.
  • Он возглавлял «армейцев» 2 года и выиграл с ними FONBET Кубок России.
  • «Спартак» тренирует серб Деян Станкович.

«Понимаю, как это могут воспринять болельщики… Хотя им, наверное, уже наплевать. Но, по крайней мере, футбол в схеме 3-4-3, понятный. Он выжимал из команды, из легионеров максимум. Второе место «Сочи», второе место с ЦСКА и трофей с ЦСКА – это пипец какие хорошие результаты. Пипец какие хорошие!

Да, он когда-то предпочел идти в ЦСКА. Но чего держать обиду? Хороший проверенный специалист, с опытом. С качеством и результатом. Зачем Гарсия? Тогда (с Федотовым) Кахигао не нужен, надо его отправить и оставить одного Мовсесьяна и сказать – занимайся. Выбор тренера всегда сложная история, но где еще может искать Кахигао – либо в Чили, где он работал, либо Турция, либо Испания», – сказал Генич.

Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Спартак Федотов Владимир Генич Константин
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1761768048
"это пипец какие хорошие результаты." Пипец - это три сантиметра, которые у тебя между ног болтаются. Федотов это быдло, которое занималось вместе со своим тренером вратарей травлей Спартаковских тренеров и игроков. Оставь это чмо на замену сельдерею и от@бись от Спартака.
Ответить
FCSpartakM
1761771333
Ну какой максимум Федот выжимал? На дурака кубок выиграл? Футбол конюха смотерть было невозможно.
Ответить
zigbert
1761795337
Что то никто не хочет взять этого тренера а Спартаку надо навязать
Ответить
boris63
1761805369
Да кому он нужен, это ходячее судилище.
Ответить
SLADE2019
1761810575
Генич, пошел бы ты в болото с такими советами и с таким мнением. Одной его ряхи (Федотова) достаточно, чтобы в Спартаке им не пахло.
Ответить
Эльхан-Алиев-google
1761833311
Лучше Федотов чем Гарсия
Ответить
