Генич оценил возможное назначение Федотова в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил фигуру Владимира Федотова как кандидата на пост главного тренера «Спартака».

Федотов покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24.

Он возглавлял «армейцев» 2 года и выиграл с ними FONBET Кубок России.

«Спартак» тренирует серб Деян Станкович.

«Понимаю, как это могут воспринять болельщики… Хотя им, наверное, уже наплевать. Но, по крайней мере, футбол в схеме 3-4-3, понятный. Он выжимал из команды, из легионеров максимум. Второе место «Сочи», второе место с ЦСКА и трофей с ЦСКА – это пипец какие хорошие результаты. Пипец какие хорошие!

Да, он когда-то предпочел идти в ЦСКА. Но чего держать обиду? Хороший проверенный специалист, с опытом. С качеством и результатом. Зачем Гарсия? Тогда (с Федотовым) Кахигао не нужен, надо его отправить и оставить одного Мовсесьяна и сказать – занимайся. Выбор тренера всегда сложная история, но где еще может искать Кахигао – либо в Чили, где он работал, либо Турция, либо Испания», – сказал Генич.