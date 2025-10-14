Федотов отметил свою заслугу в прогрессе Кисляка и Глебова

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал прогресс игроков команды Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.

«Они появились в команде при нас, наш тренерский штаб оценил их перспективы. Им исполнилось 17 лет, они работали с нами, получали игровое время, которое было рассчитано. Идeт развитие, приходят амбициозные ребята. Был внесeн весомый вклад в развитие этих парней.

Можно и у них спросить. Если у тебя есть данные, условия и желание, то ты становишься частью команды. Задача футболиста за место в составе – голову на плаху положить», – сказал Федотов.