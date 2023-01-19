Владимир Федотов - статистика
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Федотов
|Команда
|ЦСКА
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 августа 1966
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Федотов
|Команда
|ЦСКА
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 августа 1966
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.03.2023
|Крылья Советов
|2 : 2
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/2 финала
|19.03.2023
|ЦСКА
|1 : 0
|Зенит
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|02.04.2023
|Факел
|0 : 2
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|05.04.2023
|ЦСКА
|1 : 0
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/2 финала
|09.04.2023
|ЦСКА
|3 : 0
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 22 тур