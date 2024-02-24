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Владимир Федотов
Статистика
Владимир Федотов - статистика
Россия
12 августа 1966 (60)
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Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2024
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Суперкубок России 2023
Товарищеские матчи 2023
Кубок PARI Премьер 2022
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Кубок Париматч Премьер 2021
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Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Кубок «Париматч» Премьер 2019
Россия. Кубок 2019/2020
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Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Кубок Первого Канала 2007
Россия. Премьер-лига 2007
Суперкубок России 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Команда
И
В
П
Н
ЦСКА
7
5
2
0
Товарищеские матчи
Динамо
2 : 1
24.02.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи
ЦСКА
3 : 0
20.02.2024
Химки
Товарищеские матчи
ЦСКА
4 : 0
16.02.2024
Родина
Товарищеские матчи
Сочи
2 : 1
09.02.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи
ЦСКА
1 : 0
05.02.2024
Факел
Товарищеские матчи
ЦСКА
2 : 0
01.02.2024
Андижан
Товарищеские матчи
ЦСКА
3 : 2
25.01.2024
Торпедо
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