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Владимир Федотов
Новости
Владимир Федотов - новости
Россия
12 августа 1966 (60)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
У «Локо» есть два кандидата на замену Галактионову
3 ноября
12
«Локомотиву» предложили трех российских тренеров
2 ноября
7
Бывший тренер ЦСКА близок к назначению в «Оренбург»
18 октября
4
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
22 сентября
7
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
3 сентября
20
Журналисты выбрали лучшего тренера России XXI века
1 июня
8
Бывший тренер ЦСКА провел переговоры с московским клубом
21 мая
5
Стало известно, рассматривают ли в «Локомотиве» кандидатуру Федотова
11 мая
1
Помощник Федотова прокомментировал желание тренера возглавить «Динамо»
9 апреля
1
Стало известно, рассматривают ли в «Динамо» назначение нового тренера
9 апреля
5
Появилась информация о возможном сменщике Гусева в «Динамо»
9 апреля
7
«Крылья Советов» выберут нового тренера среди четырех кандидатов
6 апреля
4
У Федотова появился вариант в РПЛ спустя 2 года
2 апреля
1
Названы два российских тренера, которых рассматривал «Спартак»
8 января
12
Гурцкая объяснил, почему «Рубин» не назначил Федотова
2025.12.23 15:50
Рахимова в «Рубине» заменит иностранный тренер
2025.12.17 14:10
6
Рахимов близок к увольнению из «Рубина»: известно имя нового тренера
2025.12.17 01:11
5
У «Рубина» есть 4 кандидата на замену Рахимову
2025.12.13 13:29
9
Григорян посоветовал «Динамо» тренера вместо Карпина
2025.11.20 09:19
2
«Динамо» рассматривает трех тренеров на замену Карпину
2025.11.17 23:11
10
Генич оценил возможное назначение Федотова в «Спартак»
2025.10.29 20:44
7
Болельщики «Фиорентины» пожелали, чтобы клуб возглавил российский тренер
2025.10.24 10:43
2
Семин оценил возможное назначение Федотова в «Спартак»
2025.10.16 17:52
3
Федотов объяснил, почему судился с ЦСКА
2025.10.15 16:16
4
Федотов отметил свою заслугу в прогрессе Кисляка и Глебова
2025.10.14 16:09
2
Бывший тренер ЦСКА высказался о возможном назначении в «Спартак»
2025.10.14 12:13
5
Назван третий претендент на пост главного тренера «Оренбурга»
2025.10.06 16:48
5
Бабаев прокомментировал решение CAS по денежному спору ЦСКА с Федотовым
2025.10.02 11:01
Федотов отреагировал на решение CAS по спору с ЦСКА
2025.09.30 20:08
1
Реакция ЦСКА на решение CAS по спору с Федотовым
2025.09.30 18:55
4
1
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3
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5
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Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
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Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
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Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
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Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
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В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
4
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
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