Федотов объяснил, почему судился с ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о судебном разбирательстве с армейцами.
- Тренер требовал компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 200 млн рублей.
- Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил иск Федотова, обязав ЦСКА заплатить ему 630 704 евро (61 млн рублей).
«Считаю, что весь этот процесс – одно большое недоразумение. С моей стороны нужно было отстоять тренерское достоинство. Так в жизни бывает, не вижу в этом какого-то криминала. Расставания не всегда бывают простыми.
Слава богу, что это завершилось. Это длительная история наматывания соплей, которая обрастает различными неправдоподобными слухами. Люди делают какие-то выводы, а этого и близко не было. Пожали друг другу руки и продолжаем жить дальше.
По всей карьере у меня с клубами очень хорошие и стабильные отношения, можно сказать семейные. Не знаю, как у них, а у меня в этом отношении нет никаких претензий.
Жизнь так устроена, и я просто благодарен за новые вызовы, за встречу с новыми людьми, интересную работу. Это очень квалифицированные и интересные люди.
В любой семье бывают разногласия, не более того. Наша совместная задача – сглаживать острые углы», – заявил Федотов.
- Тренер покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24.
- Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с ними FONBET Кубок России.