Федотов объяснил, почему судился с ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о судебном разбирательстве с армейцами.

Тренер требовал компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 200 млн рублей.

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил иск Федотова, обязав ЦСКА заплатить ему 630 704 евро (61 млн рублей).

«Считаю, что весь этот процесс – одно большое недоразумение. С моей стороны нужно было отстоять тренерское достоинство. Так в жизни бывает, не вижу в этом какого-то криминала. Расставания не всегда бывают простыми.

Слава богу, что это завершилось. Это длительная история наматывания соплей, которая обрастает различными неправдоподобными слухами. Люди делают какие-то выводы, а этого и близко не было. Пожали друг другу руки и продолжаем жить дальше.

По всей карьере у меня с клубами очень хорошие и стабильные отношения, можно сказать семейные. Не знаю, как у них, а у меня в этом отношении нет никаких претензий.

Жизнь так устроена, и я просто благодарен за новые вызовы, за встречу с новыми людьми, интересную работу. Это очень квалифицированные и интересные люди.

В любой семье бывают разногласия, не более того. Наша совместная задача – сглаживать острые углы», – заявил Федотов.