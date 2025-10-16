Семин оценил возможное назначение Федотова в «Спартак»

Юрий Семин высказался о том, что экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова связывают с работой в «Спартаке».
– Верите, что Федотова можно будет увидеть в «Спартаке»?
– Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы – в «Оренбурге» прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА.
Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в «Спартаке»] или нет, не мне судить.
- Федотов покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24.
- Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с ними FONBET Кубок России.
- «Спартак» тренирует серб Деян Станкович.
Источник: «Спорт-Экспресс»