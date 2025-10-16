Семин оценил возможное назначение Федотова в «Спартак»

Юрий Семин высказался о том, что экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова связывают с работой в «Спартаке».

– Верите, что Федотова можно будет увидеть в «Спартаке»?

– Федотов очень хорошо в целом провел все свои тренерские работы – в «Оренбурге» прекрасно, хорошие достижения были и в ЦСКА.

Поэтому у него хорошая репутация. А будет он [в «Спартаке»] или нет, не мне судить.