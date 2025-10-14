Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бывший тренер ЦСКА высказался о возможном назначении в «Спартак»

Бывший тренер ЦСКА высказался о возможном назначении в «Спартак»

Сегодня, 12:13
1

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на интерес «Спартака». Ранее сообщалось, что он является одним из кандидатов на замену Деяну Станковичу.

– Пишут, что вы – один из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

– На заборе тоже что-то написано, а там всегда лежат дрова.

– К вам пока не обращались?

– Разговоров ни с одним клубом я не веду. Со мной на связь никто не выходил. Поэтому это беспредметный разговор. Тренерская профессия так устроена... Сидишь...

– Как рыбалка?

– Примерно, да. Не клюет, а потом рыба активизировалась и обретаешь работу.

– Вы готовы, как бывший тренер ЦСКА, рассмотреть предложение «Спартака»? Если вас, например, предложит Андрей Мовсесьян, который, как пишут, тоже может туда зайти.

– Нас с Андреем раньше сталкивали лбами в прессе. Писали несуразицу. А у нас все нормально. Вы сейчас уже в уста Андрея вложили, что он предлагает меня на должность главного тренера...

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федотов Владимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Павелий
1760434150
Этот лысый чёрт, выпустивший против ростовских детей основной состав 19.06.2020, нам и с доплатой не нужен. Портит великую фамилию!
Ответить
