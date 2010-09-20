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Марко Николич
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Марко Николич - новости
АЕК
Сербия
20 июля 1979 (47)
Тренер
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Публикации
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
23:12
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
20:11
Николич прокомментировал поражение АЕКа от «Реала»
09:57
3
Моуринью прокомментировал тяжелейшую победу «Реала» над командой Николича
00:42
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
5
Фото
Винисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
Вчера, 21:13
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сделал отбивную из АЕКа Николича (5:1), «Ливерпуль» ушел с 0:2 (4:3)
20 октября
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
20 сентября
5
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
20 сентября
10
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
9 сентября
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
На спартаковца Барко появился претендент из Европы
8 июля
5
АЕК Николича выбирает между двумя россиянами
22 июня
4
Баринов спустя полгода может уйти из ЦСКА
22 июня
14
АЕК объявил о продлении контракта с Николичем
8 июня
Смолов объяснил, почему Николич не возглавит «Зенит»
16 мая
2
Смолов назвал лучшего тренера в карьере
16 мая
Два тренера отказали ЦСКА
13 мая
31
Бывший тренер «Локомотива» и ЦСКА привел клуб к чемпионству в Греции
10 мая
3
В ЦСКА назвали 3 причины ухода Николича
2025.12.17 11:25
8
Гришин назвал отличия в игре ЦСКА при Челестини и Николиче
2025.12.10 10:56
1
ИИ дал вердикт, кого назначить новым тренером «Спартака»
2025.11.16 22:25
5
Экс-игрок ЦСКА оценил отказ Челестини от «ромба Николича»
2025.10.10 10:32
1
Тошич раскрыл причину ухода Николича из ЦСКА
2025.09.26 22:31
9
Тошич: «А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем и Марио Фернандесом?
2025.09.22 14:28
11
Дивеев ответил, пожмет ли руку внезапно покинувшему ЦСКА Николичу
2025.09.17 19:35
Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини
2025.09.17 10:47
1
Дивеев назвал событие 2025 года, которое заставило его «офигеть»
2025.09.16 12:11
2
Радимов сказал, чей уход повлиял на ЦСКА в лучшую сторону
2025.09.03 09:20
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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