Дивеев ответил, пожмет ли руку внезапно покинувшему ЦСКА Николичу

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал летний уход главного тренера Марко Николича.

– Пожмете ему руку при встрече?

– Конечно. Мы с Марко выиграли трофей. Я вырос как футболист под его руководством.

– А как в целом отреагировали в команде?

– Думаю, эмоции были примерно такие же, как у меня. Все обалдели. Но паники никакой не было. Понимали, что скоро придет новый тренер, и будем спокойно готовиться к новому сезону.

– И пришел Челестини.

– Да, пришел Фабио. Мы сразу же схватили все, что он сказал. Он тоже молодец, что не начал полностью менять схему. Все быстро адаптировались к новым требованиям, поэтому пока все хорошо. Надеюсь, так будет и дальше.