Дивеев ответил, пожмет ли руку внезапно покинувшему ЦСКА Николичу

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал летний уход главного тренера Марко Николича.
– Пожмете ему руку при встрече?
– Конечно. Мы с Марко выиграли трофей. Я вырос как футболист под его руководством.
– А как в целом отреагировали в команде?
– Думаю, эмоции были примерно такие же, как у меня. Все обалдели. Но паники никакой не было. Понимали, что скоро придет новый тренер, и будем спокойно готовиться к новому сезону.
– И пришел Челестини.
– Да, пришел Фабио. Мы сразу же схватили все, что он сказал. Он тоже молодец, что не начал полностью менять схему. Все быстро адаптировались к новым требованиям, поэтому пока все хорошо. Надеюсь, так будет и дальше.
- В прошлом сезоне ЦСКА занял 3-е место и выиграл FONBET Кубок России.
- Николич возглавил греческий АЕК после ухода из российского клуба.
- Марко в ЦСКА сменил швейцарец Фабио Челестини.
Источник: «РБ Спорт»