Дивеев не отказался от идеи уехать в Европу: «Шансы есть, почему нет?»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о шансах продолжить карьеру в европейском клубе.

«Если у Батракова с Кисляком будут варианты уехать в Европу, надо пользоваться этим.

Кто из них ближе к переходу в европейский клуб? Оба. Я знаю, чего хочет Матвей. Поэтому сказал бы ему: «Поезжай в Европу».

Рассматриваю ли я возможность продолжения карьеры в Европе? Да. Есть ли шансы? Они есть, почему нет?» – заявил Дивеев.