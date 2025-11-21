Дивеев не отказался от идеи уехать в Европу: «Шансы есть, почему нет?»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о шансах продолжить карьеру в европейском клубе.
«Если у Батракова с Кисляком будут варианты уехать в Европу, надо пользоваться этим.
Кто из них ближе к переходу в европейский клуб? Оба. Я знаю, чего хочет Матвей. Поэтому сказал бы ему: «Поезжай в Европу».
Рассматриваю ли я возможность продолжения карьеры в Европе? Да. Есть ли шансы? Они есть, почему нет?» – заявил Дивеев.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
- В этом сезоне Дивеев забил 3 гола в 15 матчах.
- Его контракт с армейцами действует до 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»