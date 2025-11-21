Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дивеев не отказался от идеи уехать в Европу: «Шансы есть, почему нет?»

Дивеев не отказался от идеи уехать в Европу: «Шансы есть, почему нет?»

Вчера, 22:10
1

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о шансах продолжить карьеру в европейском клубе.

«Если у Батракова с Кисляком будут варианты уехать в Европу, надо пользоваться этим.

Кто из них ближе к переходу в европейский клуб? Оба. Я знаю, чего хочет Матвей. Поэтому сказал бы ему: «Поезжай в Европу».

Рассматриваю ли я возможность продолжения карьеры в Европе? Да. Есть ли шансы? Они есть, почему нет?» – заявил Дивеев.

  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
  • В этом сезоне Дивеев забил 3 гола в 15 матчах.
  • Его контракт с армейцами действует до 2029 года.

Еще по теме:
Дивеев заявил, что сборная России прогрессирует при Карпине 7
«По барабану»: Дивеев – об увольнении Станковича из «Спартака» перед дерби с ЦСКА 2
Дивеев опасается, что его «пырнут» ножом 11
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1763753387
Трибалтика-цэ Эуропа.Пудель посодействует безумцам, а Мостовой с Канчельскисом -благословят переход.Ты для начала хоть главный титул своей страны выиграй.
Ответить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
7
Президенту Ла Лиги грозит увольнение из-за «Барселоны»
Вчера, 23:48
Станкович только раз поговорил с капитаном «Спартака» за 1,5 года в клубе
Вчера, 23:23
1
Видео«Понял меня?!»: генерал строго запретил игроку «Динамо» переходить в «Спартак»
Вчера, 23:12
Игрока «Баварии» жестко наказали за опасный подкат против Хакими
Вчера, 22:40
Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал волевую победу над «Сочи»
Вчера, 22:22
Конкурент Сафонова пожаловался на давление в «ПСЖ»: «Насколько это беспощадно!»
Вчера, 21:57
1
Осинькин сказал, из-за кого «Сочи» проиграл «Акрону»
Вчера, 21:47
1
Семь футболистов решили покинуть «Спартак» вслед за Станковичем
Вчера, 21:35
24
Дзюба прокомментировал волевую победу «Акрона» над «Сочи»
Вчера, 21:21
Все новости
Все новости
Теннисистка Шнайдер сделала выбор между Роналду и Надалем
Вчера, 23:59
Представитель Дзюбы оценил волевую победу «Акрона» над «Сочи» с ассистентским дублем Артема
Вчера, 23:37
Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал волевую победу над «Сочи»
Вчера, 22:22
Дивеев не отказался от идеи уехать в Европу: «Шансы есть, почему нет?»
Вчера, 22:10
1
Осинькин сказал, из-за кого «Сочи» проиграл «Акрону»
Вчера, 21:47
1
Семь футболистов решили покинуть «Спартак» вслед за Станковичем
Вчера, 21:35
24
Дзюба прокомментировал волевую победу «Акрона» над «Сочи»
Вчера, 21:21
Быстров – Соболеву: «Почему такая херовая форма?»
Вчера, 21:00
3
Лещенко ответил на вопрос о тренерском уровне Карпина
Вчера, 20:52
9
Бубнов высказался об ухудшении результатов «Ахмата» при Черчесове
Вчера, 20:44
1
Орлов указал на два недостатка в составе ЦСКА
Вчера, 20:35
4
РПЛ. «Акрон» благодаря ассистентскому дублю Дзюбы отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Сочи» – 3:2!
Вчера, 20:27
6
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:26
Мостовой объяснил, почему не спешит жениться
Вчера, 20:20
1
Ловчев разнес Карпина: «Не нужно дурить народ»
Вчера, 20:08
14
Игрок «Сочи» заявил о желании вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:00
4
«Даю слово офицера»: Гусева пообещали оставить главным тренером «Динамо», но при одном условии
Вчера, 19:50
12
Видео«Спартак» назначил 6-летнюю девочку «директором по дерби» перед матчем с ЦСКА
Вчера, 19:40
3
ВидеоЖена Радимова заранее знала об уходе Карпина из «Динамо»: «Ты неделю знаешь, а я не в курсе?!»
Вчера, 19:30
1
Бубнов – о новом тренере «Спартака»: «Мне его жалко»
Вчера, 19:00
1
Умер чемпион СССР и призер Олимпиады Юрий Елисеев
Вчера, 18:51
«Сочи» рисковал опоздать на матч с «Акроном»: «Почти полтора часа провели в дороге»
Вчера, 18:42
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Ни рыба ни мясо»
Вчера, 18:33
11
Мостовой рассказал, как относится к шуткам Карпина: «Тут два варианта»
Вчера, 18:00
Шунин прошел стажировку в клубе из топ-5 РПЛ
Вчера, 17:51
1
Бубнов заявил о расколе в «Спартаке»
Вчера, 17:41
6
Стало известно, сыграют ли Мойзес и Алвес со «Спартаком»
Вчера, 17:17
3
Орлов объяснил, почему Андрей Мостовой достоин премии «Джентльмен года»
Вчера, 17:05
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 