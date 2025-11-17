Дивеев заявил, что сборная России прогрессирует при Карпине

Защитник сборной России Игорь Дивеев видит у команды прогресс при главном тренере Валерии Карпине.

– Карпин возглавляет сборную уже четыре года. Есть ли прогресс?

– Прогресс в том, что спокойно контролируем мяч. Нет никакого напряжения. Мы хорошо выходим из-под прессинга и создаем моменты. Да, может, страдает реализация, но команда все равно спрогрессировала.