Дивеев заявил, что сборная России прогрессирует при Карпине

Защитник сборной России Игорь Дивеев видит у команды прогресс при главном тренере Валерии Карпине.
– Карпин возглавляет сборную уже четыре года. Есть ли прогресс?
– Прогресс в том, что спокойно контролируем мяч. Нет никакого напряжения. Мы хорошо выходим из-под прессинга и создаем моменты. Да, может, страдает реализация, но команда все равно спрогрессировала.
- На прошлой неделе Россия сыграла вничью с Перу (1:1) и проиграла Чили (0:2).
- Теперь россияне соберутся в марте.
- Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.
Источник: «Спорт-Экспресс»