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Марко Николич
Статистика
Марко Николич - статистика
АЕК
Сербия
20 июля 1979 (47)
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
3 : 1
14.10.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
0 : 0
10.10.2026
ОФИ
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
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Лига Европы 2011/2012
Команда
И
В
П
Н
АЕК
8
4
1
3
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
0 : 0
10.10.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
20.09.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
Греция. Суперлига, 2 тур
Кифисиас
1 : 1
30.08.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 1 тур
АЕК
4 : 0
22.08.2026
Ираклис
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