Дивеев назвал событие 2025 года, которое заставило его «офигеть»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал летний уход главного тренера Марко Николича.

– Что вы делали и как отреагировали, когда впервые узнали об уходе Николича?

– Мы с женой были в Италии, сидели в ресторане. Сначала увидел инсайд о том, что Марко покидает ЦСКА. Был в шоке. Жене говорю: «Не может быть». А через два дня уже официально объявили о его уходе.

– Первая реакция?

– Конечно, я просто офигел. Не понимал, почему это произошло.

– Спустя время поняли?

– Мы поговорили с Марко. Содержание этого разговора останется между нами. Это личный выбор каждого.

– То есть нельзя назвать это предательством с его стороны?

– Нет, потому что это футбол. Знаю причину, почему он так поступил, но не буду об этом говорить.

– Николич не извинялся перед командой?

– Нет. Марко написал в командный чат, поблагодарил игроков, и на этом все.

– Именно извинений за столь неожиданный отъезд не было?

– Не было.