Дивеев назвал событие 2025 года, которое заставило его «офигеть»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал летний уход главного тренера Марко Николича.
– Что вы делали и как отреагировали, когда впервые узнали об уходе Николича?
– Мы с женой были в Италии, сидели в ресторане. Сначала увидел инсайд о том, что Марко покидает ЦСКА. Был в шоке. Жене говорю: «Не может быть». А через два дня уже официально объявили о его уходе.
– Первая реакция?
– Конечно, я просто офигел. Не понимал, почему это произошло.
– Спустя время поняли?
– Мы поговорили с Марко. Содержание этого разговора останется между нами. Это личный выбор каждого.
– То есть нельзя назвать это предательством с его стороны?
– Нет, потому что это футбол. Знаю причину, почему он так поступил, но не буду об этом говорить.
– Николич не извинялся перед командой?
– Нет. Марко написал в командный чат, поблагодарил игроков, и на этом все.
– Именно извинений за столь неожиданный отъезд не было?
– Не было.
- В прошлом сезоне ЦСКА занял 3-е место и выиграл FONBET Кубок России.
- Николич возглавил греческий АЕК после ухода из российского клуба.
- Марко в ЦСКА сменил швейцарец Фабио Челестини.