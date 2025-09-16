Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дивеев назвал событие 2025 года, которое заставило его «офигеть»

Дивеев назвал событие 2025 года, которое заставило его «офигеть»

Сегодня, 12:11
2

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал летний уход главного тренера Марко Николича.

– Что вы делали и как отреагировали, когда впервые узнали об уходе Николича?

– Мы с женой были в Италии, сидели в ресторане. Сначала увидел инсайд о том, что Марко покидает ЦСКА. Был в шоке. Жене говорю: «Не может быть». А через два дня уже официально объявили о его уходе.

– Первая реакция?

– Конечно, я просто офигел. Не понимал, почему это произошло.

– Спустя время поняли?

– Мы поговорили с Марко. Содержание этого разговора останется между нами. Это личный выбор каждого.

– То есть нельзя назвать это предательством с его стороны?

– Нет, потому что это футбол. Знаю причину, почему он так поступил, но не буду об этом говорить.

– Николич не извинялся перед командой?

– Нет. Марко написал в командный чат, поблагодарил игроков, и на этом все.

– Именно извинений за столь неожиданный отъезд не было?

– Не было.

  • В прошлом сезоне ЦСКА занял 3-е место и выиграл FONBET Кубок России.
  • Николич возглавил греческий АЕК после ухода из российского клуба.
  • Марко в ЦСКА сменил швейцарец Фабио Челестини.

Еще по теме:
Агент Дивеева объяснил, почему игрок не ищет варианты в Европе 1
Агент Дивеева – о продлении контракта с ЦСКА: «Произошло улучшение условий, появились гарантии»
ЦСКА продлил контракт с игроком сборной России 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига АЕК ЦСКА Дивеев Игорь Николич Марко
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1758014810
)) Грозный армейский берсерк и интрижки?)) Знаю, но не скажу, мучайтесь, диввчонки..) Тьфу.
Ответить
Интерес
1758014848
Так это главное: даже игрокам сорри не сказать,за неделю изменив позицию.Бегунок по жизни, только в своих "Раде", "Партизане" и МОЛ по два года работал,а у остальных "взрослых" семи-год полтора.Интересно,видели ли это боссы ЦСКА,сделали вид,что не заметили,или он им пел что-то сладкоголосо??? Как говорил Королёв-молодым руководителем я среди всех качеств при выборе ценил профессионализм,а с возрастом-какой он человек.
Ответить
Главные новости
Луис Энрике – Неймару: «Хорошо, что ты уходишь из «ПСЖ»
12:40
Форвард «Спартака» номинирован на игрока года в КОНКАКАФ
12:28
2
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Динамо»
12:11
3
Фото«Рубин» подписал легенду «Ахмата»
12:01
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 9-го тура РПЛ
11:51
3
Рубенс объяснил, чем Москва лучше Бразилии
11:11
2
«Спартаку» дали совет, как усмирить Станковича
10:58
7
ВидеоКомментарий Акинфеева после голевой ошибки в матче с «Ростовом»
10:17
2
ВидеоРеакция Генича на массовую драку после матча Первой лиги
09:51
2
Мостовой ответил, кто был ближе к победе в матче «Динамо» – «Спартак»
09:29
Все новости
Все новости
Дивеев назвал событие 2025 года, которое заставило его «офигеть»
12:11
2
«Играли два середняка»: Гурцкая – о матче «Динамо» – «Спартак»
11:30
3
Черчесов высказался о подготовке матча Россия – США
11:20
«Спартаку» дали совет, как усмирить Станковича
10:58
7
ВидеоТренер вратарей восхитился Акинфеевым после матча с «Ростовом», где Игорь результативно ошибся
10:47
2
ВидеоКомментарий Акинфеева после голевой ошибки в матче с «Ростовом»
10:17
2
ВидеоСемшов проанализировал голевую ошибку Акинфеева в матче с «Ростовом»
10:08
1
Мостовой ответил, кто был ближе к победе в матче «Динамо» – «Спартак»
09:29
Гурцкая объяснил агрессивное поведение Станковича
09:14
2
КДК пригласил Станковича на заседание
08:46
3
Мостовой предсказал улучшение результатов «Спартака»: «А если нет, то я пойду в команду»
01:00
5
Гурцкая: «Пока в «Зените» не поменяют тренера, будет все хуже и хуже»
00:34
15
Криминалист рассказал, будут ли у Смолова проблемы в тюрьме из-за татуировок
Вчера, 23:59
2
Мостовой прокомментировал поведение Станковича
Вчера, 23:41
2
Нани назвал «великим человеком» экс-футболиста сборной России: «Удивил меня с приятной стороны»
Вчера, 23:23
1
Мостовой: «Карпина могут убрать из «Динамо»
Вчера, 23:11
2
Кахигао объяснил, почему «Спартак» при нем не зарабатывает на продаже игроков
Вчера, 22:44
2
«Зенит» может не отпустить Педро на молодежный ЧМ
Вчера, 22:33
6
Жоао Виктор рассказал, почему не перешел в ЦСКА в 2023 году
Вчера, 22:10
Федотов разобрал спорный момент с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»
Вчера, 21:58
7
Черданцев объяснил, почему его удивляет поведение Станковича
Вчера, 21:48
6
Реакция Губерниева на слова испанского премьера об отстранении России и Израиля
Вчера, 21:09
2
Отец Тюкавина обратился к форварду «Динамо», сыгравшему после полугодичного перерыва
Вчера, 20:47
1
Экс-президент «Спартака»: «Станкович – чистый психопат, агрессивный шизофреник»
Вчера, 20:21
12
Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов по зарплате
Вчера, 20:12
1
Канчельскис назвал футболиста, который решил бы проблемы «Спартака»
Вчера, 20:10
12
Губерниев высказался о голевой ошибке Акинфеева с «Ростовом»
Вчера, 20:01
1
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
Вчера, 20:00
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 