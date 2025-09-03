Радимов сказал, чей уход повлиял на ЦСКА в лучшую сторону

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов считает, что смена главного тренера повлияла на ЦСКА в лучшую сторону.
«Невозможно было предположить такие результаты, которые показывает ЦСКА. Уход Николича повлиял на москвичей в лучшую сторону. Команда показывает хороший футбол.
ЦСКА двигается в правильном направлении. Молодые футболисты армейцев прибавили. Сейчас можно сказать, что Кисляк на своей позиции является лучшим в РПЛ», – сказал Радимов.
- В июне Марко Николич перешел из ЦСКА в АЕК. Серба на посту главного тренера команды сменил Фабио Челестини.
- ЦСКА занимает 2-е место в РПЛ с 15 очками после 7 туров.
Источник: «Матч ТВ»