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Алекс Фергюсон
Материалы
Алекс Фергюсон - материалы
Шотландия
31 декабря 1941 (84)
Тренер
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Публикации
Десять лучших тренеров 21 века: профессионалы, изменившие футбол
Мы собрали десять тренеров, чьи достижения оставили неизгладимый след в истории.
06.04.2026 09:27
2
Карьеру Бекхэма продвигала жена. Из-за нее случились трансфер в «Реал» и переезд в МЛС
Виктория боролось за имидж Бекхэма, а сэр Алекс обиделся на нее.
02.05.2020 19:48
20
Однажды Руни наступил на пах португальцу, а Роналду сдал его судье. Не поверите: этот конфликт их сблизил
Но Криштиану еще долго освистывали в Англии.
06.04.2020 17:57
«Я бы играл только в важных матчах». Новые откровения Роналду – о жизни, карьере, Месси и голах
Там есть даже про «Локомотив».
29.10.2019 17:55
17
Погба вечно скандалит при уходе из клубов. Он обижался на Фергюсона, втайне от «Юве» вел переговоры
Теперь обещает устроить забастовку, если «Юнайтед» не отпустит его.
17.06.2019 22:24
7
В последний раз «Барса» и «МЮ» рубились в финале ЛЧ-2011. Это была эпоха тики-таки, белой формы и странных имен
Порция легендарной ностальгии.
15.03.2019 16:59
15
Фергюсон перенес операцию. За него переживает весь мир
У легендарного тренера серьезные проблемы со здоровьем.
06.05.2018 16:20
14
«Он – олдскульный гоняла с улицы». Как молодой Руни зажигал в «Эвертоне» раньше
Уэйн Руни спустя 13 лет вернулся в родной «Эвертон». «Бомбардир» – о ливерпульской юности Шрека, когда он забивал больше сотни голов за сезон, доводил до слез главного босса и едва не ушел в бокс.
21.08.2017 22:50
15
«Мы не хотим жить под диктатурой чертового Мадрида!». Самый шумный защитник мира и будущий президент «Барселоны»
История Жерара Пике, который бесконечно подкалывает соперников, открыто поддерживает независимость Каталонии, отрезает с футболки сборной флаг Испании и быстро уговаривает Неймара не брать деньги «ПСЖ».
27.07.2017 16:00
4
Венгер побил рекорд АПЛ. Теперь есть пункт, по которому он точно лучше Фергюсона
Теперь никто не тренировал в АПЛ дольше, чем Арсен Венгер. Показываем крутые фото из его насыщенной карьеры.
17.07.2017 15:30
21
«Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ
«Челси» выиграл 10-й матч подряд и закрепился как лидер до Рождества. «Бомбардир» выяснил, сколько еще игр нужно выиграть лондонцам, чтобы побить вечный рекорд Премьер-лиги по количеству побед подряд.
15.12.2016 14:00
7
Как Фергюсон вытащил бы «МЮ» из кризиса, будь он на месте Моуринью
Алекс Фергюсон и «МЮ» расстались три года назад, но клуб до сих пор не может оправиться от его ухода. Данил Замалетдинов предполагает, как Фергюсон вывел бы нынешний «МЮ» из кризиса. Для начала убрал бы из состава любимчика Моуринью – Погба.
11.12.2016 09:55
4
Особенный опасен. Почему Моуринью разрушает все вокруг
«Манчестер Юнайтед» сыпется, но Жозе Моуринью убеждает себя и всех вокруг, что его команда по-прежнему в чемпионской гонке. «Бомбардир» сомневается, что «Особенный» все еще достоин своего титула.
26.10.2016 09:55
12
«Неймар говорит, что уйдет из «Барселоны», но всем плевать, ведь он творит чудеса». Габриэль Обертан — об «МЮ», «Анжи» и проблемах в голове
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» Габриэль Обертан этим летом перешел в «Анжи». В интервью Ульяне Лукьянченко он вспомнил советы Тьерри Анри рассказал, как его шокировали московские пробки, и объяснил, когда шампанское за 250 тысяч — это нормально.
07.09.2016 17:50
10
«Театр Мечты» сэра Алекса Фергюсона
В 2013 году футбол решился одного из величайших тренеров в истории мирового футбола. Пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» покинул сэр Алекс Фергюсон. «Бомбардир» попытается раскрыть секреты успеха наставника «Красных Дьяволов».
02.05.2016 16:49
1
2
Главные новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
2
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
5
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
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