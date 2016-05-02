«Театр Мечты» сэра Алекса Фергюсона

В 2013 году футбол решился одного из величайших тренеров в истории мирового футбола. Пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» покинул сэр Алекс Фергюсон. «Бомбардир» попытается раскрыть секреты успеха наставника «Красных Дьяволов».

В 1986 году Алекс Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед». Спустя 26 лет бессменной работы Британская футбольная икона покидает клуб, выиграв последний до настоящего момента титул команды.

За эти годы «МЮ» с Фергюсоном выиграл больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю. Впечатляет, не правда ли?

В 1989 году тренер был на грани увольнения, так как результаты команды того сезона были печальными. Но руководство оказало доверие наставнику и как, оказалось, приняли самое важное решение в новой истории «Юнайтед».

В чемпионате Англии наставник добился феноменальных результатов. С момента основания Английской Премьер – Лиги (с 1992 года) сэр Алекс завоевал 13 чемпионских титулов, при этом команда не опускалась ниже третьего места. Количество завоеванных кубков Англии, кубков Лиги и Суперкубков почти достигло двух десятков. Успешными были и результаты выступлений «МЮ» в Европе. Клуб выиграл Кубок Кубков и дважды становился победителем Лиги Чемпионов. Всего с «манкунианцами» Алекс Фергюсон завоевал 38 (!) трофеев (в среднем - полтора трофея за сезон).

В чем же секрет успеха «Старины Ферги"? Пытаясь в этом разобраться, полезным будет прочитать его книгу-автобиографию.

САФ является отличным психологом. За всё время работы в «МЮ» у тренера практически не было ни одного конфликта с игроками. Исключением можно считать только Дэвида Бекхэма, который однажды принял головой летящую в него бутсу в раздевалке после неудачной игры. Он умел общаться с игроками, чаще всего указывал на положительные моменты. Мог прибегнуть и к крикам при разборе ошибок, но считал, что в постоянной критике нет смысла. Игроки боялись своего «старика», хотя тот был достаточно либерален. Многое позволял игрокам. Они могли взять на сборы своих жен или подруг, также имели право и для иных «легких» развлечений. Но в то же время САФ держал дисциплину в команде. Никто не мог оспорить его авторитет и контроль. Таким образом, он завоевал репутацию сурового и требовательного тренера.

Умение мотивировать игроков и создавать разнообразный тренировочный процесс приносило свои плоды. Великолепная база подготовки молодых футболистов и точечная работа на трансферном рынке – сочетание, в котором кроется успех. Имея в своем составе группу молодых воспитанников клубной академии – Пола Скоулза, Никки Батта, Дэвида Бекхэма, Гари и Фила Невилла, а также ряд великолепных приобретений (Эрик Кантона, Петер Шмейхель, Райан Гиггз), Алекс стал добиваться первых чемпионских титулов в Премьер-лиге.

У шотландца всегда был костяк в команде в разные периоды перестройки. Почти за три десятка лет своего пребывания на «Олд Траффорд» он сколотил несколько поколений. Выигрывал титулы пятью разными составами. Ферги не боялся перестраивать команду. Кому-то приходилось уходить, чтобы дать дорогу более молодым игрокам. Алекс умело оценивал уровень игроков и их вклад в общую игру.

Долговременная и усердная работа привела САФа к успехам. Благодаря Фергюсону «Манчестер Юнайтед» вышел за рамки обыкновенного клуба.

К сожалению, в 2013 году сэр Алекс Фергюсон покинул «Театр Мечты» и для «Красных Дьяволов» наступил сложный период в их футбольной истории.