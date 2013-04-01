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Алекс Фергюсон
Статистика
Алекс Фергюсон - статистика
Шотландия
31 декабря 1941 (84)
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Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Кубок Лиги 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
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Товарищеские матчи 2012
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Суперкубок Англии 2007
Команда
И
В
П
Н
Манчестер Юнайтед
6
3
1
2
Англия. Кубок, 1/4 финала
Челси
1 : 0
01.04.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 2
10.03.2013
Челси
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 1
18.02.2013
Рединг
Англия. Кубок, 4 раунд
Манчестер Юнайтед
4 : 1
26.01.2013
Фулхэм
Англия. Кубок, 3 раунд
Манчестер Юнайтед
1 : 0
17.01.2013
Вест Хэм
Англия. Кубок, 3 раунд
Вест Хэм
2 : 2
05.01.2013
Манчестер Юнайтед
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