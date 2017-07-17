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  • Венгер побил рекорд АПЛ. Теперь есть пункт, по которому он точно лучше Фергюсона

Венгер побил рекорд АПЛ. Теперь есть пункт, по которому он точно лучше Фергюсона

Сегодня пошел 7583 день Арсена Венгера во главе клуба Премьер-лиги − это на одни сутки больше, чем показатель завершившего карьеру сэра Алекса Фергюсона (7582 дня). Напомним, что Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед» еще до появления АПЛ, так что в рамках этого турнира француз сумел обогнать шотландца. Чтобы побить общий рекорд Фергюсона, Венгеру необходимо протренировать «Арсенал» до 2023 года.

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Венгер − главный долгожитель английского футбола. Он тренировал еще Дэвида Симэна.

Именно под руководством Венгера «Арсенал» прошел сезон 2003/04 без единого поражения.

Великие победы соседствовали с огромными разочарованиями. Ничья в Бирмингеме в 2010 году − упущенная возможность выиграть титул.

Главная боль Арсена − поражение в финале Лиги чемпионов от «Барселоны». Самый грустный момент в его карьере.

Несмотря на не самые впечатляющие результаты, многие фанаты «Арсенала» по-прежнему доверяют Венгеру.

А он − по-прежнему держит себя в форме.

Фергюсон и Венгер − настоящая классика английской Премьер-лиги.

Венгер против Моуринью − противостояние не менее культовое.

Не все тренеры заслужили прижизненный памятник. Венгер этой чести удостоился.

И продолжает выигрывать трофеи.

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Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Манчестер Юнайтед Венгер Арсен Фергюсон Алекс
Комментарии (21)
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Sarco999
1500297344
Это конечно круто , но лучше бы он хотя бы , на половину Сэра по трофеям догнал ...
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zeth75
1500299962
Помимо всего прочего, Венгер очень поспособствовал развитию всей инфраструктуры клуба. При его непосредственном участии сделаны колоссальные капиталовложения.
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MU-fanatic
1500302076
этот рекорд оттесняет Венгера еще дальше от Ферги,ибо КПД у САФа гораздо выше)))
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forward33
1500302257
Сомнительный рекорд, а вот если обгонит САФа во главе клуба другое. Походу к этому стремится француз, поэтому держится за своё кресло.
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Vistavas
1500359872
Слуцкий щас всем покажет, кто мастер рекордов )
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GenghisKhan
1501862902
Хоть в этом))
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kvm5
1502230529
дольше не всегда лучше
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egrrr
1503112177
Футбол с участием Арсенала всегда было и есть смотреть интересно уже на протяжении 20 лет . А это дорогого стоит !!! Согласен про титулы, но это не всегда главное. А цифры и рекорды лично для меня на втором плане (процесс намного важнее результата).
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