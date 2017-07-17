Венгер побил рекорд АПЛ. Теперь есть пункт, по которому он точно лучше Фергюсона

Сегодня пошел 7583 день Арсена Венгера во главе клуба Премьер-лиги − это на одни сутки больше, чем показатель завершившего карьеру сэра Алекса Фергюсона (7582 дня). Напомним, что Фергюсон возглавил «Манчестер Юнайтед» еще до появления АПЛ, так что в рамках этого турнира француз сумел обогнать шотландца. Чтобы побить общий рекорд Фергюсона, Венгеру необходимо протренировать «Арсенал» до 2023 года.

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Венгер − главный долгожитель английского футбола. Он тренировал еще Дэвида Симэна.

Именно под руководством Венгера «Арсенал» прошел сезон 2003/04 без единого поражения.

Великие победы соседствовали с огромными разочарованиями. Ничья в Бирмингеме в 2010 году − упущенная возможность выиграть титул.

Главная боль Арсена − поражение в финале Лиги чемпионов от «Барселоны». Самый грустный момент в его карьере.

Несмотря на не самые впечатляющие результаты, многие фанаты «Арсенала» по-прежнему доверяют Венгеру.

А он − по-прежнему держит себя в форме.

Фергюсон и Венгер − настоящая классика английской Премьер-лиги.

Венгер против Моуринью − противостояние не менее культовое.

Не все тренеры заслужили прижизненный памятник. Венгер этой чести удостоился.

И продолжает выигрывать трофеи.

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