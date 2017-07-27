«Мы не хотим жить под диктатурой чертового Мадрида!». Самый шумный защитник мира и будущий президент «Барселоны»

Дедушка и голы

«Я – по-настоящему счастливый человек. И дело не в деньгах и не славе. Мне повезло понять великую философию «Барселоны», полюбить ее и стать «сине-гранатовым» на всю жизнь». Жерар Пике влюблен в «Барсу» практически с рождения. Его дедушка – сам Амедео Бернабеу, который в свое время был президентом клуба. Он очень много рассказывал внуку о противостоянии «Реала» и «Барселоны», делая это в том числе с точки зрения политики. А когда Пике исполнилось шесть, Амедео Бернабеу протащил внука в школу «Барселоны».

Мальчишки и тренеры «Ла Масии» поначалу смотрели на Пике с недоверием – но ровно до тех пор, пока не увидели его в деле. «Жерар был особенным, харизматичным мальчиком. Уже тогда он был лидером, которого все слушались беспрекословно, − вспоминал Тито Виланова, тренировавший Пике в детской команде. − Еще сильнее меня поражали его футбольные задатки: я ставил его в защиту, на фланг, центрхавом и даже форвардом, и везде Жерар был великолепен!». Его подключений в атаку боялись абсолютно все соперники: статистика голов Жерара иногда была на уровне лучших форвардов. На одном из юношеских турниров Пике вообще стал лучшим бомбардиром. После чего его заметили скауты из Англии.

Два чужих тренера и одна чужая страна

В середине «нулевых» АПЛ осваивала большие деньги, в то время как «Барселона» затаилась в переходной эпохе. Но Пике не сильно радовался трансферу в «МЮ». Потому что туда он уходил от безысходности − главный тренер Франк Райкаард практически не видел молодого каталонца в составе его родной команды.

С сэром Алексом Фергюсоном получилось то же самое. Пике никогда не подводил шотландца, а его игру регулярно отмечали британские СМИ, но доверие тренера все равно никак не росло. «В те времена у меня была лучшая пара центральных защитников в мире – Видич-Фердинанд. Посадить кого-нибудь из них на лавку с моей стороны было бы странно», − скажет Фергюсон в 2008 году, как только Жерар ушел обратно в «Барселону».

Уже через год тональность Алекса резко накалилась. «Одной из моих главных ошибок по отношению к Пике было мое недоверие. Только теперь я действительно вижу, кого мы потеряли». А где-то в Каталонии в это время радовался Хосеп Гвардиола. По его словам, «МЮ» невероятно легко отказался от одного из лучших защитников мира. К тому моменту класс Фердинанда и Видича начал потихоньку скатываться вниз, но вернуть Пике было уже невозможно. Он попал домой и больше не хотел никаких переездов.

Смерть любимого тренера и митинг за независимость

Лето 2012 года стало одним из лучших в жизни Пике. Его отношения с Шакирой уверенно переходили к свадьбе, сам Жерар стал чемпионом Европы, а главным тренером «Барселоны» назначили любимого с детства Тито Виланову. Первую половину сезона-2012/13 Пике провел с невероятным вдохновением. Все изменилось под Новый год, когда вся команда узнала о прогрессирующей болезни Вилановы.

Тито как мог боролся с раком, но в апреле 2014-го стало ясно, что его не спасти. «Мне сейчас как никогда тяжело. Я очень люблю Тито и делаю все, чтобы он выздоровел. Я понимаю, что ему тяжело следить за матчами «Барселоны» и вообще думать о ней. Но где-то в глубине души я надеюсь, что Виланова смотрит за нашими победами и верит в чудо», − заявил Пике 21 апреля. Через четыре дня телефон сообщил Пике жуткую новость: Тито Виланова умер.

Осенью того же года в Каталонии прошел многотысячный митинг за отделение от Испании. Митинг поддержали Гвардиола и Пике – защитник даже пришел на него и скандировал нелицеприятные речевки в адрес Испании и ЕС. «Я уже 11 лет играю за сборную Испании и никуда от нее не денусь. Но вместе с тем я действительно выступаю за отделение Каталонии, потому что мы не хотим жить под диктатурой чертового Мадрида», − откровенно заявил Пике. Позднее он скажет, что его не так поняли. Но, кажется, лишь для того, чтобы избежать серьезных санкций со стороны Федерации Футбола Испании.

Однажды в матче со сборной Албании Пике отрезал с футболки полоску с флагом Испании. Следующий после этого домашний матч Испания должна была проводить в Мадриде, но игру перенесли в Аликанте. Столичные болельщики настолько возненавидели Пике, что пообещали все 90 минут скандировать нецензурные речевки в адрес «каталонского сепаратиста».

Игра для Руни и курсы Гарварда

Жерар Пике и взрывоопасные цитаты − это давно классика. «Полуфинал Лиги Чемпионов я смотрел в футболке Буффона. «Реалу» не место в финале ЛЧ», − один из тысячи уколов в сторону «Реала».

Хотя в последнее время частота и мощь таких подколов сократилась. «Реал» второй раз подряд выиграл Лигу Чемпионов, а сам Пике все больше сосредоточен на внутриклубных делах «Барсы». В частности пытается отговорить Неймара от ухода в «ПСЖ». Когда ситуация приняла угрожающий масштаб, Пике инициировал собрание с участием Месси, Суареса, Иньесты и Неймара, где убеждал последнего успокоиться и никуда не срываться. Вскоре после этой встречи в твиттере Пике появилась надпись: «Он остается!». То, чего мягкотелый президент Хосеп Бартомеу не мог добиться целый месяц, Пике сделал за пару дней.

«Я с детства смотрел на футбол не просто как на игру в мяч. Он всегда был мне интересен с управленческой точки зрения. В 11 лет я уже играл в футбольные менеджеры и побеждал, но тогда был конец 90-х, и играть онлайн с друзьями было невозможно», − вспоминает Пике. Уже сейчас он тренирует свои навыки топ-менеджера: посещает лекции в гарвардской школе бизнеса и нанимает репетитора по финансовому делу. Для практики Жерар зарегистрировал игру «Golden Manager», которая набирает популярность по всему миру. В нее играют 5 миллионов человек, в том числе сам Уэйн Руни. «Я получаю истинное удовольствие от Golden Manager». Лишний раз поражаюсь, насколько Пике талантливый и разносторонний человек», − рассказывает тот.

Жерар ездит в Гарвард не просто так. Конечная его цель – пост президента «Барселоны». Ситуация с Неймаром и хрупкость Бартомеу показала: уже сейчас Пике выглядит интересным кандидатом на главное место в клубе. Неплохо для парня, которого тринадцать лет назад отправили в другую страну из-за низкого потенциала.