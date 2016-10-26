Особенный опасен. Почему Моуринью разрушает все вокруг

23 октября 2011 года «Манчестер Юнайтед» потерпел памятное домашнее поражение от соседей из «Сити» со счетом 1:6. Глядя, как Марио Балотелли издевается над миром, надев знаменитую майку, фанаты «МЮ» думали, что худший день в истории их клуб пережил. Пять лет сложных лет спустя «красные дьяволы» снова получили нагоняй, и сюжет снова был драмой. Миф о Жозе Моуринью на «Стемфорд Бридж» разрушает сам португалец. За время работы в Манчестере от тренера исходит лишь энергия разрушения.

«Мне стыдно за игру Погба. Посмотрите на четвертый гол «Челси». Канте обогнал его словно ходячего, даже не пытаясь увеличивать скорость», – возмущается Гари Невилл, один из лучших экспертов на британском ТВ. Трансфер Погба стал кульминацией пяти лет после эры Фергюсона. Великого тренера нередко упрекали, что «МЮ» не покупает игроков топ-уровня. Уэйн Руни построил на этой критике свой бунт и выбил зарплату в 300 тысяч фунтов в неделю. Американские владельцы клуба, разочаровавшись в идее Дэвида Мойеса как «нового Фергюсона», решили, что былое величие удастся купить.

Цифра дня. Оправдывает ли Погба свой трансфер в «МЮ»?

Футбол меняется, и Премьер-лига задает тон остальным чемпионатам. Большие клубы обязаны тратить деньги, иначе будет сложно конкурировать. «Юнайтед» Сэра Алекса был сугубо авторитарным клубом. Идеология была суровой: нет никого важнее клуба. Такой фразой Фергюсон «подписывал» трансферы любого игрока, который хотел быть больше. Оборотная сторона философии: «В клубе не должно быть никого важнее тренера».

Дэвид Мойес такого авторитета не имел, а когда попробовал «включить Ферги», отношения с игроками тут же треснули. Луи ван Гаал пришел в команду со своей идеологией, текст которой выдержан в нескольких томах. Объяснить игрокам смысл каждого тренер не успел. Моуринью тоже поспособствовал увольнению ван Гаала. Руководство «МЮ» так соблазнилось заполучить одного из лучших тренеров современности, что плюнуло и на работу голландца, и на других кандидатов.

Первое интервью манчестерских рокеров Joy Division длилось два часа, и за это время музыканты не произнесли ни слова. Кто-то назвал упорное молчание участников группы формой современного искусства. Моуринью всегда занимался противоположным арт-хэппенингом. Жозе умеет создавать шумиху, грамотно использовать бренд «The Special One». Его репутация в последние годы, по сути, ухудшилась. Он больше ругается, бросается пафосом и меньше выигрывает. С «Реалом» получилось не все, с «Челси» удался хороший сезон, когда посыпались остальные конкуренты, но потом игроки «слили» тренера. Все это, однако, не помешало Жозе трудоустроиться в клубе своей мечты. Теперь он часто говорит, что бредил «Юнайтед». «Я на сто процентов принадлежу «Манчестер Юнайтед». Не на 99 и на один процент в пользу «Челси» или какого-то другого клуба. Я – стопроцентный манкунианец, поэтому глубоко переживаю эту ситуацию», – объявил Моуринью, будто родился где-то в Стретфорде, а не в Сетубале.

Болельщики пока прощают ему эту браваду, хотя подобные выступления похожи показательный поцелуй эмблемы, который игрок совершает, только объявившись в клубе. Поддерживать эйфорию словами долго не получится, так что уже сейчас многие вспоминают, что пик карьеры португальца пришелся на «Интер». Противники Жозе активизировались после первых пробуксовок «МЮ». А врагов он нажил немало. «Порой, когда дела у Моуринью идут хорошо, он хочет войны, а не игры в футбол. Так было во время его работы в «Реале». Надеюсь, в Англии мы больше этого не увидим», – высказался Хави по поводу противостояния между Жозе и Пепа.

До войны Моуринью пока нет дела, потому что он проиграл все крупные битвы. Гвардиола, Клопп и Конте переиграли оппонента в тренерском искусстве, причем всякий раз соперники были убедительнее «МЮ». Унижение на «Стэмфорде» вышло самым болезненным, потому что одухотворены местью были футболисты «Челси». Хотя Конте тоже сделал то, чего пока не понимает Жозе. Всего месяц назад «Арсенал» перемолол «Челси», и итальянский тренер вместо выступлений на пресс-конференциях перестроил игру команды.

Перед сражением в Кубке Лиги с «Сити» Жозе попробовал сбить градус. «Дела в чемпионате у нас идут плохо: три матча без побед, отставание от лидеров в шесть очков. Мы теряем очки, даже когда играем феноменально, как в матче со «Стоком», – посетовал Моуринью. Но понятно, что каждый матч с тренером-конкурентом – особенный. Каким бы полутоварищеским ни был турнир.

Моуринью взялся за самую сложную работу в карьере. Впервые он пришел в команду, для которой игра в Лиге Европы уже стала более привычной, чем игра в Лиге чемпионов. Жозе даже после крупных поражений придерживается линии победителя, объясняя, что конкуренты еще будут терять очки. Однако вскоре с тренера начнут спрашивать подтверждения слов, и в такой ситуации он находился совсем недавно – в «Челси». Его призрак изгнали со «Стемфорд Бридж», хотя казалось, что «Особенным» Моуринью останется для этого стадиона навсегда. Для «Олд Траффорд» особенный тренер до сих пор один, и он присутствует в VIP-ложе на каждом матче.

Моуринью любит, когда его боятся. И в этом они похожи с Фергюсоном, хотя добивались устрашения разными методами. Элемент, которого сейчас критически не хватает «МЮ», выразил Райан Гиггз: «Люди говорят, что под руководством сэра Алекса «Олд Траффорд» имел особую ауру. Я разговаривал с игроками других команд и знаю, что она существует. На протяжении долгого времени они с нами конкурировали, и, приезжая сюда, в глубине души думали: «Мы просто хотим уехать отсюда, не получив хорошей порки».

Жозе лучше других умел делать все назло. Побеждать в больших матчах, когда все против тебя, перегрызать глотки себе подобным. Сейчас он борется с самим собой и проигрывает. Ситуация глобального кризиса, возможно, приведет к тому, что Моуринью сделает из «МЮ» команду-династию. Похожая история была с Фергюсоном, но у шотландца в начале карьеры был клуб в руинах и время на строительство империи. Сейчас сам Моуринью подбросил планку так высоко, что не дотягивается.

Моуринью на «Стэмфорд Бридж»: «Челси» уничтожил «Юнайтед» – 4:0!