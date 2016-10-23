Моуринью на «Стэмфорд Бридж»: «Челси» уничтожил «Юнайтед» – 4:0!

В английской Премьер-лиге состоялся центральный матч тура: «Челси» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» предлагает Вашему вниманию главные моменты этого захватывающего поединка.

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