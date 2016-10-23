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    • Моуринью на «Стэмфорд Бридж»: «Челси» уничтожил «Юнайтед» – 4:0!

    Моуринью на «Стэмфорд Бридж»: «Челси» уничтожил «Юнайтед» – 4:0!


    2.4
    Голосов: 5
    23.10.2016 17:30
    В английской Премьер-лиге состоялся центральный матч тура: «Челси» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» предлагает Вашему вниманию главные моменты этого захватывающего поединка.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.4 Голосов: 5
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    Комментарии (2)
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    dzhanavar
    1477240685
    Конте начинает!!! FORZA,дон Антонио!!! ))))))
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    Drunkeschon
    1477241395
    мю жалок под руководством маура.
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