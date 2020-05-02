Карьеру Бекхэма продвигала жена. Из-за нее случились трансфер в «Реал» и переезд в МЛС

Дэвиду Бекхэму – 45. Его жизнь и карьера – сценарий для кино: были победы в «МЮ», «Реале», путешествие в США, в Италию и трогательный конец карьеры в «ПСЖ». После он не отдалился от футбола – сейчас руководит «Интер Майами» и надеется вывести его на новый уровень.

Есть небольшое мнение, что на все это повлияла его жена Виктория. Благодаря ей он ушел в «Реал», переехал в США и сделал из семьи глобальный бренд.

Сэр Алекс не любил Викторию, потому что она спланировала трансфер Дэвида в «Реал»

К лету-2003 отношения Бекхэма и Фергюсона испортились. Трансфер Бекхэма был ожидаемым событие, хотя Фергюсон еще предпринимал попытки спасти ситуацию. «Я много раз говорил с ним. Я просил его: «Дэвид, расскажи мне, чего ты хочешь. Ты демонстрируешь хороший уровень. Но я уверен: в «Манчестере» ты можешь большее». Но он молчал и сомневался. Говорил, что ему нужно с кем-то там посоветоваться. Я понимал, что решающее слово в этой ситуации за Викторией. Она очень сильно повлияла на него и на его карьеру».

Британские таблоиды создали теорию. Виктория Бекхэм была участницей группы Spice Girls, до встречи с ней Бекхэм был далек от тусовок. После встречи – стал чаще появляться на светских мероприятиях. Виктория научила Бекхэма чувству стиля, она привила ему идею, что от карьеры нужно получать максимум: и игровое удовольствие, и выгоду за пределами поля.

В 2003-м у Бекхэма было два варианта продолжения карьеры. «Барселона» и «Реал». «Барса» предложила больше, и «МЮ» почти продал Бекхэма ей. Это порвало Бекхэма, который изначально хотел в «Реал».

«Мы с Викторией отдыхали в Штатах, когда я услышал, что «Манчестер Юнайтед» продал меня в «Барселону». Представляете, они сделали это без моего ведома и согласия. Я тут же вылетел в Лондон на переговоры с руководством «МЮ» и сэром Алексом. Я сказал агенту: если меня собираются продавать, то только в «Реал».

Карьера Бекхэма в «МЮ» закончилась за 2 дня – ровно столько понадобилось, чтобы «Юнайтед» обговорил условия сделки с «Реалом», а Бекхэм договорился по личному контракту. Фергюсон считал, что Виктория повлияла на это. Она научила его думать по-другому, обращать внимание на стиль, моду, прическу, но не на футбол. История от сэра Алекса, случилась за некоторое время до переезда Бекхэма в Испанию:

«Мне казалось, что Бекхэм не умел отсекать что-то лишнее после встречи с Викторией. Он зацикливался на какой-то ерунде. Как-то раз я приехал в Кэррингтон на базу, а там уже была толпа журналистов. Я спросил: «Какого черта происходит?» – «Мы приехали, потому что Бекхэм презентует завтра новую прическу». Весь день он ходил в какой-то шапке. Он даже проигнорировал меня, когда я попросил снять ее в помещении. Когда он на следующий день приперся в этой шапке, я сказал ему: «Так, парень, сними эту чертову шапку или я вычеркну тебя из заявки. Он взбесился, снял шапку – под ней была абсолютно бритая голова. «Да ты, черт возьми, издеваешься». Его план состоял в том, чтобы не снимать шапку до стартового свистка. В тот момент я ненавидел его всей душой. Мне казалось, что он просто свихнулся на медиа и гламуре».

До трансфера Бекхэм с Фергюсоном почти не разговаривали. Фергюсон подробно прокомментировал их отношения спустя много лет в своей автобиографии:«У меня никогда не было проблем с Дэвидом до тех пор, пока он не влюбился в Викторию. С тех пор он больше уделял внимание себе, своей внешности и каким-то посторонним вещам, но не футболу. Виктория лепила из него не такого парня, которого я знал с самого начала. Из-за нее он потерял шанс стать абсолютным лучшим игроком. Он хотел бросить все ради новой карьеры, нового образа жизни, ради славы».

Виктория меняла карьеру Бекхэма: Мадрид, Голливуд, Милан

Бекхэм не случайно засобирался в «Реал». На это было минимум две причины. Первая – Мадрид закончил сезон-2002/03 выше «Барсы»: «Реал» напрямую попал в ЛЧ, «Барселона» же попала лишь в первый раунд квалификации Кубка УЕФА. Вторая – в «Реале» собирались лучшие на тот момент футболисты. Жирнейший плюс для Бекхэма с имиджевой точки. И Виктория поддерживала этот переход.

«Я рада за Дэвида. Это шикарные новости. Он молодец – один из сильнейших игроков мира попал в сильнейший клуб».

Виктории нравилось быть в компании селебрити, окружение мужа в «Реале» позволяло ей это. Про дружбу с Бекхэмом в своей книге написал Майкл Оуэн – охарактеризовал ее жестко.

«Мы жили в паре минутах ходьбы. Наверное, других людей из одной страны это бы сблизило. Но нас – нет. Это ужасно. Мы достаточно часто проводили время вместе. Но я не чувствовал себя своим в их компании. Они стремились к какому-то высшему обществу. Мне казалось, что я слишком простой на их фоне».

В 2007-м Бекхэм неожиданно уехал в МЛС, в Лос-Анджелес, хотя «Реал» пробивал возможность продления контракта с ним. У BBC есть шикарная теория, почему этот трансфер вообще состоялся. Виктория была за этот переход, потому что их семья к тому моменту набрала огромную популярность. Переезд в США: а) Помог бы им в плане развития бизнеса; б) Приблизил бы их к голливудским звездам. Подтверждение – Бекхэмы почти сразу же закорешились в США с Томом Крузом и его тогдашней женой Кэти Холмс.

Корреспондент The Times в США Тим Тиман считает, что благодаря этому переходу Бекхэмы заняли именно ту позицию в обществе, о котором всегда мечтала Виктория – в последствии об этом неоднократно мечтал и Дэвид.

Журналистка Эллис Кэшмор, написавшая не одну книгу о жизни звезд, говорила, что на тот момент мир постепенно забывал Викторию Бекхэм. Она была особенно популярной, когда была частью группы Spice Girls. В тот момент главной движущей силой семьи был Дэвид Бекхэм, который максимально приблизил их пару к главным звездам киноиндустрии.

Кэшмор писала, что переезд в США стал огромным плюсом для Виктории Бекхэм.В 2011-м ее личная линейка получила прибыль в 11,5 миллиона долларов – благодаря успеха на американском и итальянских рынках. Особую роль в этом сыграл Дэвид, на тот момент дважды съездивший в аренду в «Милан».

Виктория для Бекхэма – это новый стиль, куча контрактов и продвижение личного бренда

Просто несколько фактов:

Вспомните слова Фергюсона – после встречи с Викторией Бекхэм чаще задумывался о каких-т посторонних вещах, но не о футболе. Пример – прически, участие в модных показах, появление на светских вечеринках.

Виктория учила его, что нужно следить за постоянным увеличением своего состояния. Итог – к началу 2019-го у них на двоих было более 900 миллионов долларов. Это в три раза больше, чем у Королевы Елизаветы.

Под влиянием Виктории Бекхэм изменил свой бизнес-подход. После перехода в «Реал» у него почти не было маленьких спонсоров – только глобальные бренды типа Gillette, Pepsi.

Продвижение на разных уровнях – Виктория одобрительно восприняла съемки мужа в двух фильмах «Гол» (почитайте текст об этом фильме на нашем партнерском сайте).

Материалы по теме:

Легендарый трансфер Фигу из «Барсы» в «Реал»: на «Камп Ноу» в него кидали свиную голову и проклятия

Бэйл много ругался в «Реале» и портил репутацию гольфом. Теперь его карьере в Испании мешает политика

Книга Оуэна – пожар. Говорит, «Ливерпуль» выгонял Джеррарда, а Капелло – дерьмовый тренер