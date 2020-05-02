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  • Карьеру Бекхэма продвигала жена. Из-за нее случились трансфер в «Реал» и переезд в МЛС

Карьеру Бекхэма продвигала жена. Из-за нее случились трансфер в «Реал» и переезд в МЛС

Дэвиду Бекхэму – 45. Его жизнь и карьера – сценарий для кино: были победы в «МЮ», «Реале», путешествие в США, в Италию и трогательный конец карьеры в «ПСЖ». После он не отдалился от футбола – сейчас руководит «Интер Майами» и надеется вывести его на новый уровень.

Есть небольшое мнение, что на все это повлияла его жена Виктория. Благодаря ей он ушел в «Реал», переехал в США и сделал из семьи глобальный бренд.

Сэр Алекс не любил Викторию, потому что она спланировала трансфер Дэвида в «Реал»

К лету-2003 отношения Бекхэма и Фергюсона испортились. Трансфер Бекхэма был ожидаемым событие, хотя Фергюсон еще предпринимал попытки спасти ситуацию. «Я много раз говорил с ним. Я просил его: «Дэвид, расскажи мне, чего ты хочешь. Ты демонстрируешь хороший уровень. Но я уверен: в «Манчестере» ты можешь большее». Но он молчал и сомневался. Говорил, что ему нужно с кем-то там посоветоваться. Я понимал, что решающее слово в этой ситуации за Викторией. Она очень сильно повлияла на него и на его карьеру».

Британские таблоиды создали теорию. Виктория Бекхэм была участницей группы Spice Girls, до встречи с ней Бекхэм был далек от тусовок. После встречи – стал чаще появляться на светских мероприятиях. Виктория научила Бекхэма чувству стиля, она привила ему идею, что от карьеры нужно получать максимум: и игровое удовольствие, и выгоду за пределами поля.

В 2003-м у Бекхэма было два варианта продолжения карьеры. «Барселона» и «Реал». «Барса» предложила больше, и «МЮ» почти продал Бекхэма ей. Это порвало Бекхэма, который изначально хотел в «Реал».

«Мы с Викторией отдыхали в Штатах, когда я услышал, что «Манчестер Юнайтед» продал меня в «Барселону». Представляете, они сделали это без моего ведома и согласия. Я тут же вылетел в Лондон на переговоры с руководством «МЮ» и сэром Алексом. Я сказал агенту: если меня собираются продавать, то только в «Реал».

Карьера Бекхэма в «МЮ» закончилась за 2 дня – ровно столько понадобилось, чтобы «Юнайтед» обговорил условия сделки с «Реалом», а Бекхэм договорился по личному контракту. Фергюсон считал, что Виктория повлияла на это. Она научила его думать по-другому, обращать внимание на стиль, моду, прическу, но не на футбол. История от сэра Алекса, случилась за некоторое время до переезда Бекхэма в Испанию:

«Мне казалось, что Бекхэм не умел отсекать что-то лишнее после встречи с Викторией. Он зацикливался на какой-то ерунде. Как-то раз я приехал в Кэррингтон на базу, а там уже была толпа журналистов. Я спросил: «Какого черта происходит?» – «Мы приехали, потому что Бекхэм презентует завтра новую прическу».

Весь день он ходил в какой-то шапке. Он даже проигнорировал меня, когда я попросил снять ее в помещении. Когда он на следующий день приперся в этой шапке, я сказал ему: «Так, парень, сними эту чертову шапку или я вычеркну тебя из заявки. Он взбесился, снял шапку – под ней была абсолютно бритая голова. «Да ты, черт возьми, издеваешься». Его план состоял в том, чтобы не снимать шапку до стартового свистка. В тот момент я ненавидел его всей душой. Мне казалось, что он просто свихнулся на медиа и гламуре».

До трансфера Бекхэм с Фергюсоном почти не разговаривали. Фергюсон подробно прокомментировал их отношения спустя много лет в своей автобиографии:«У меня никогда не было проблем с Дэвидом до тех пор, пока он не влюбился в Викторию. С тех пор он больше уделял внимание себе, своей внешности и каким-то посторонним вещам, но не футболу. Виктория лепила из него не такого парня, которого я знал с самого начала. Из-за нее он потерял шанс стать абсолютным лучшим игроком. Он хотел бросить все ради новой карьеры, нового образа жизни, ради славы».

Виктория меняла карьеру Бекхэма: Мадрид, Голливуд, Милан

Бекхэм не случайно засобирался в «Реал». На это было минимум две причины. Первая – Мадрид закончил сезон-2002/03 выше «Барсы»: «Реал» напрямую попал в ЛЧ, «Барселона» же попала лишь в первый раунд квалификации Кубка УЕФА. Вторая – в «Реале» собирались лучшие на тот момент футболисты. Жирнейший плюс для Бекхэма с имиджевой точки. И Виктория поддерживала этот переход.

«Я рада за Дэвида. Это шикарные новости. Он молодец – один из сильнейших игроков мира попал в сильнейший клуб».

Виктории нравилось быть в компании селебрити, окружение мужа в «Реале» позволяло ей это. Про дружбу с Бекхэмом в своей книге написал Майкл Оуэн – охарактеризовал ее жестко.

«Мы жили в паре минутах ходьбы. Наверное, других людей из одной страны это бы сблизило. Но нас – нет. Это ужасно. Мы достаточно часто проводили время вместе. Но я не чувствовал себя своим в их компании. Они стремились к какому-то высшему обществу. Мне казалось, что я слишком простой на их фоне».

В 2007-м Бекхэм неожиданно уехал в МЛС, в Лос-Анджелес, хотя «Реал» пробивал возможность продления контракта с ним. У BBC есть шикарная теория, почему этот трансфер вообще состоялся. Виктория была за этот переход, потому что их семья к тому моменту набрала огромную популярность. Переезд в США: а) Помог бы им в плане развития бизнеса; б) Приблизил бы их к голливудским звездам. Подтверждение – Бекхэмы почти сразу же закорешились в США с Томом Крузом и его тогдашней женой Кэти Холмс.

Корреспондент The Times в США Тим Тиман считает, что благодаря этому переходу Бекхэмы заняли именно ту позицию в обществе, о котором всегда мечтала Виктория – в последствии об этом неоднократно мечтал и Дэвид.

Журналистка Эллис Кэшмор, написавшая не одну книгу о жизни звезд, говорила, что на тот момент мир постепенно забывал Викторию Бекхэм. Она была особенно популярной, когда была частью группы Spice Girls. В тот момент главной движущей силой семьи был Дэвид Бекхэм, который максимально приблизил их пару к главным звездам киноиндустрии.

Кэшмор писала, что переезд в США стал огромным плюсом для Виктории Бекхэм.В 2011-м ее личная линейка получила прибыль в 11,5 миллиона долларов – благодаря успеха на американском и итальянских рынках. Особую роль в этом сыграл Дэвид, на тот момент дважды съездивший в аренду в «Милан».

Виктория для Бекхэма – это новый стиль, куча контрактов и продвижение личного бренда

Просто несколько фактов:

  • Вспомните слова Фергюсона – после встречи с Викторией Бекхэм чаще задумывался о каких-т посторонних вещах, но не о футболе. Пример – прически, участие в модных показах, появление на светских вечеринках.
  • Виктория учила его, что нужно следить за постоянным увеличением своего состояния. Итог – к началу 2019-го у них на двоих было более 900 миллионов долларов. Это в три раза больше, чем у Королевы Елизаветы.
  • Под влиянием Виктории Бекхэм изменил свой бизнес-подход. После перехода в «Реал» у него почти не было маленьких спонсоров – только глобальные бренды типа Gillette, Pepsi.
  • Продвижение на разных уровнях – Виктория одобрительно восприняла съемки мужа в двух фильмах «Гол» (почитайте текст об этом фильме на нашем партнерском сайте).

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Англия Манчестер Юнайтед Реал Лос-Анджелес Гэлакси Милан ПСЖ Бекхэм Дэвид Оуэн Майкл Фергюсон Алекс
Комментарии (20)
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portero
1588439884
она сделала бизнес , внешность продавалась дороже чем игра в футбол...
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giluxa1963
1588440222
жены решают все Павлюченко к свиньям ушел из за жены и загубил свою карьеру
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bset
1588442536
Отличный бизнес жена сделала. Вызывает уважение.
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zigbert
1588445028
Ни Виктория ,ни сам Бекхэм нисколько не сомневаются что так удачно сложилась их судьба.
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mutabor0992
1588453247
Интересно как продвигала мужа?Оминетила кого надо или кому надо ДАЛА под хвост себе зарядить?
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mutabor0992
1588464091
Да уж...Сэр Алекс знал,что такие персонажи,назовем их физденки(это жОна дАвида) и содомиты(ну может латентные это про дАвида) доведут ФУТБОЛ до такого...Искренне ЖАЛЬ.P.S.Теперь татуировки,пирсинг,шмотки,************(подруги ногомячистов) и прочая шелуха важнее самой ИГРЫ под названием ФУТБОЛ.
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Oldtrafford83
1588483380
Конечно Бэкс мог добиться большего в футболе,но тем не менее карьера у него была шикарная за которой я следил с самого начала. Бог штрафных и навесов,счастья их семье.
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general.lizyukov
1588488201
да нормально всё, игрок мирового уровня, богатый человек, успешный бизнесмен, счастливый семьянин и отец, да и просто хороший мужик счастья, здоровья и успехов!!!
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KOLBIS
1588490718
Не открою никакой тайны...Женщины наше все!!!...А тем более любящие...
Ответить
Maxi_7
1588509619
Достаточно посмотреть на их совместное фото, чтобы понять кто в этой семье мужик...) у одного - четкий, волевой, устремленный взгляд, у второго - сладенький, покорный... если нравится, то ради бога, но лично я бы врагу не пожелал, ,быть полностью продуктом фантазии женщины - от внешности, заканчивая поведением и поступками... даже врага хочешь видеть мужиком, чтобы воспринимать его как соперника...но когда у мужика нет своего мнения и стержня возникает вопрос - кто это перед тобой?
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