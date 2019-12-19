Бэйл много ругался в «Реале» и портил репутацию гольфом. Теперь его карьере в Испании мешает политика

Несмотря на это, Зидан защищает его в прессе.

Если раньше особо романтичные болельщики представляли, как тройка Бэйл-Бензема-Криштиану (на английском – BBC) будут разрывать соперников еще несколько лет. Теперь все изменилось.

Криштиану ушел – творит чудеса в «Юве». Бензема остался и набрал просто потрясающую форму. Бэйл тоже на месте, но теперь большая часть болельщиков желает его ухода.

Бэйл всех бесит: не знает языка, забивает на клуб ради гольфа. Партнеры по «Реалу» троллят его

Ситуация с Бэйлом накалилась еще с уходом Зидана – журналисты ESPN писали, что Бэйл почти сразу же расслабился, отказывался выполнять требования Лопетеги и Солари, чем только отдалил себя от основного состава. Нет, оба тренера ставили его в старт, но часто заменяли по ходу матчей – Зидан же действовал категоричнее.

С марта и до конца сезона Бэйл не забивал в 8 матчах Ла Лиги подряд – за это время он сыграл всего 383 минуты. Испанские СМИ посчитали замены санкциями со стороны Зидана, и сразу же раздули между ним и Бэйлом войну. Вот что писали за 2 с лишним игровых месяца:

Зидан продаст Бэйла летом – он не намерен выпускать немотивированного игрока.

Потом Зидан выступил с фразой: «Мой посыл достаточно ясен». Этой фразой он как бы укрепил слухи о своей неприязни к Бэйлу.

В мае Radioestadio написали об истерике Бэйла в раздевалке: после матча с «Бетисом», который Бэйл провел на скамейке, он заявил, что покинет «Реал», если клуб заплатит ему неустойку в 51 миллион евро.

Дальше – трансферное окно, в течение которого Бэйла отправляли то в «Баварию», то в АПЛ, то куда-то в Китай. Потом – новый сезон. Сейчас он играет чуть чаще, но по-прежнему не показывает нормальный футбол. В чемпионате Испании он провел 10 матчей (2 гола) и забивал в последний раз 1 сентября. СМИ пытаются вывести Зидана на новые откровения, но получают в ответ приторные: «Бэйл не является козлом отпущения. Нет, я думаю, что мы все виноваты в ситуации, когда что-то идет не так. Все зависит от нас, от всех нас, мы в одной лодке. Нам нужно меняться, когда что-то идет не так. Мы команда».

Бэйл поведением разрушает свою карьеру в «Реале». Во-первых, есть непреодолимое пристрастие к гольфу. Масса историй о том, как во время товарищеских матчей он уезжал на какие-то турниры. Еще один классный случай: выход на Евро вместе со сборной Уэльса он отпраздновал с флагом с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид» (за что болельщики до сих пор свистят в его сторону).

Инсайды от испанских газет: одноклубники видят отношение Бэйла к «Реалу», и их это совсем не радует. Бэйл не знает языка, он почти не участвует в командных мероприятиях вне футбольного поля и сильно обособился от коллектива.

Политика может повлиять на карьеру Бэйла в «Реале» все из-за брексита

Почти неделю назад AS выпустил текст о брексите, «Реале» и Бэйле. Суть такова:

Консервативная партия Великобритании победила на выборах. И это значит, что Великобритания все ближе к брекситу (к выходу из Евросоюза) – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что это случится к концу января 2020-го. Главная мысль в том, что такое решение может повлиять и на карьеру Бэйла.

Если Великобритания все же выйдет из Евросоюза, то Бэйл больше не будет гражданином ЕС. А это значит, что он автоматически попадает под правило, закрепленное в регламенте Ла Лиги: в составе каждой команды чемпионата Испании может быть не больше трех игроков не из ЕС.

На данный момент у «Реала» два таких футболиста – Эдер Милитао и Винисиус Жуниор. По всем остальным легионерам действует другое правило – «Реал» направил письменный запрос по каждому такому игроку в правительство Испании и получил на них разрешения на работу. Так, например, было с Андреем Луниным и другими футболистами.

Марио де ла Рива – журналист, написавший этот материал – предполагает, что «Реал» направит такой запрос в правительство Испании, если Великобритания все же покинет Евросоюз. Но сделает это, если Бэйл в ближайшее время действительно покажет себя с лучшей стороны. В противном случае, все это закончится скорейшим расставанием с Бэйлом.

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