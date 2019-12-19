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    Роналду забил с высоты 2,56 (!!!) метра. В момент удара его ноги были на одном уровне с головой защитника


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    Голосов: 1
    Сегодня, 09:23
    Машина!

    В последнее время мы слышим слишком много плохого вокруг Криштиану: что психует перед матчами (придумывает какую-то травму, из-за чего пропускает матчи со слабыми соперниками), конфликтует с Маурицио Сарри. Под всем этим негативом мы не заметили важное: Криштиану-то уже набрал неплохую форму.

    5 последних матчей за «Юве» (4 – в Серии А, 1 – в ЛЧ) – 6 голов Криштиану. В матче против «Сампдории» он вколотил шедевр. В конце первого тайма Роналду откликнулся на передачу Алекса Сандро, подпрыгнув на 71 сантиметр, сыграв головой на отметке в 2,56 метра. Во время касания мяча головой его колени были на одном уровне с головой Николы Мурру.

    Это и был победный гол в том матче.

    «Я не знал этого. Я очень доволен результатом. Игра получилась крайне сложной, «Сампдория» играла хорошо. Вся команда показала правильный настрой. Я забил хороший гол и рад, что помог команде взять очередные три очка. На протяжении месяца у меня были проблемы с коленом, но теперь все в порядке, физически чувствую себя хорошо. Все, что я хочу – помогать «Юве» выигрывать матчи и трофеи», – сказал Роналду после матча с «Сампдорией».

    Небольшая реакция социальных сетей на этот гол:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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