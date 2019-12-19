Роналду забил с высоты 2,56 (!!!) метра. В момент удара его ноги были на одном уровне с головой защитника

Машина!

В последнее время мы слышим слишком много плохого вокруг Криштиану: что психует перед матчами (придумывает какую-то травму, из-за чего пропускает матчи со слабыми соперниками), конфликтует с Маурицио Сарри. Под всем этим негативом мы не заметили важное: Криштиану-то уже набрал неплохую форму.

5 последних матчей за «Юве» (4 – в Серии А, 1 – в ЛЧ) – 6 голов Криштиану. В матче против «Сампдории» он вколотил шедевр. В конце первого тайма Роналду откликнулся на передачу Алекса Сандро, подпрыгнув на 71 сантиметр, сыграв головой на отметке в 2,56 метра. Во время касания мяча головой его колени были на одном уровне с головой Николы Мурру.

Это и был победный гол в том матче.

«Я не знал этого. Я очень доволен результатом. Игра получилась крайне сложной, «Сампдория» играла хорошо. Вся команда показала правильный настрой. Я забил хороший гол и рад, что помог команде взять очередные три очка. На протяжении месяца у меня были проблемы с коленом, но теперь все в порядке, физически чувствую себя хорошо. Все, что я хочу – помогать «Юве» выигрывать матчи и трофеи», – сказал Роналду после матча с «Сампдорией».

Небольшая реакция социальных сетей на этот гол:

twit text — FutbolBible (@FutbolBible) December 19, 2019

twit text — Ammar AlQassab (@AmmarALQassab) December 18, 2019

twit text — Dias (@MaSaGa1899) December 18, 2019

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