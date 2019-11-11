Роналду сделал событие из обычной замены: уехал со стадиона, опять не пожал руку Сарри

Когда нет голов, но хочешь быть заметным.

«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Милан». Единственный гол в матче забил Пауло Дибала. Его выпустили на замену вместо Криштиану Роналду уже на 55-й минуте. Еще раз осознайте: Роналду заменили уже на 55-й минуте матча, его поменяли во второй игре подряд. В московской игре с «Локомотивом» Сарри заменил Роналду на 81-й минуте, но и тогда вышел напряг.

Наталия Кондратенко поймала момент, когда Роналду проходил мимо Сарри в московской игре. Он не пожал руку главному тренеру «Ювентуса». На партнерском сайте Гол.ру мы делали разбор той замены Роналду. Сарри менял Криштиану еще в предсезонном товарищеском матче – у них уже тогда возникали споры по этому поводу. Тогда Роналду хотя бы жал руку, в двух последних случаях – нет.

Сарри рассказал о той замене через желание сохранить здоровье Роналду. Якобы у него была травма, которая могла помешать ему в будущем. Теперь Роналду целенаправленно готовился к игре с «Миланом», а причины новой замены снова видят в повреждении. Сарри объяснил, что Роналду не в форме из-за проблем с коленом и связками. Из-за этого же он сильно перегружает тело.

После замены раздраженный Роналду сразу ушел в подтрибунное помещение. Сарри отрицает, что между ними есть проблемы: «Вполне естественно, что игрок будет раздражен уходом с поля. Особенно когда он так усердно работал, чтобы быть там. У всех игроков, которые пытаются проявить себя с лучшей стороны, будет хотя бы пять минут раздражения во время замены».

Пять минут у Роналду немного затянулись. Football Italia ссылается на Sky Sport Italia и пишет, что Роналду покинул стадион еще до финального свистка. Просто он так сильно был разозлен своей заменой. Сейчас раздражение явно прошло: Роналду закинул в инстаграм новый пост со своей фотографией из матча с «Миланом». «Сложная игра, важная победа!» – такая подпись.

text text text Публикация от text (@cristiano) 11 Ноя 2019 в 3:10 PST

В этом сезоне у Роналду есть пять голов в десяти играх за «Ювентус» в Серии А. Матчи с «Брешией» и «Лечче» он пропускал по решению тренера, который предоставил ему выходной. «С Криштиану мы часто общаемся. Даже ему иногда нужен отдых», – объяснял свое видение Сарри. Такой отдых все равно не помог Роналду избежать неприятной травмы.

За «Юве» он не забил уже в трех матчах подряд во всех турнирах. Не так много, но именно на эти игры и пришлись две замены. Травму, отдых, притирку к Сарри еще можно объяснить, а само поведение Роналду влияет на репутацию «Ювентуса». Фабио Капелло утверждает, что Роналду должен проявлять к партнерам больше уважения.

Показательная цитата Капелло: «Вы должны быть чемпионом, когда вас заменят, а не только в момент, когда дела идут хорошо».

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